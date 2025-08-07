Keli tolimi Ruginienės giminaičiai gyvena Maskvoje

„Turiu jau kelis belikusius tolimus giminaičius Maskvoje“, – naujienų portalo „TV3“ laidoje „Dienos pjūvis“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Tai yra pensininkai, kurie gyvena Maskvoje. Tai tiek, nežinau, ar čia galima kažką ypatingo pasakyti“, – pridūrė ji.
Politikė teigė, kad santykiai su šiais giminaičiais yra „dėl objektyvių priežasčių“ praktiškai nutrūkę.
„Kiekvienas pasirenkame savo kryptį ir savo liniją. Tai aš pasirenku Ukrainos pusę, tikrai remiu ją visa širdimi ir tikiu Ukrainos pergale“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Anksčiau interviu BNS socialdemokratė patvirtino turinti giminių Ukrainoje ir Rusijoje, o pastarojoje šalyje lankėsi ir po Krymo aneksijos 2015 ir 2018 metais.
I. Ruginienė teigė, kad jos senelis buvo sovietų trėmimus patyręs, bet į Lietuvą grįžęs lietuvis, o močiutės šaknys yra Ukrainoje.
Dar nenusprendė, ar kelsis į Turniškes
I. Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime. Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo.
„Kol kas, prisipažinsiu, apie tai negalvojau, nes labai norėčiau sulaukti patvirtinimo Seime. Tada, matyt, atsiras ir buities klausimas, bet kriterijai sprendimui priimti bus labai paprasti“, – Eltai sakė I. Ruginienė.
„Pirmiausia, aš manau, kad reikės rimto pokalbio su šeima, nes yra labai svarbi ir jų pozicija ir nuomonė, bet lygiai taip pat aš turiu žiūrėti į kitą pusę, nes daugybė darbuotojų yra įveiklinti į šitą procesą, tai turiu atsižvelgti ir į tai, kad tiems darbuotojams taip pat turėtų būti komfortiškos sąlygos atlikti savo pareigą ir dirbti“, – aiškino ji.
Socialdemokratė taip pat akcentavo, jog ji atkreips dėmesį ir į apgyvendinimo galimybių kainai – žada rinktis pigesnį variantą.
„Ir, be abejo, kaštai – kiek valstybei kainuos vienas ar kitas modelis. Vienareikšmiškai, turime pasirinkti tą modelį, kuris kainuos pigiau, kuris bus priimtinas ir sudarys geras sąlygas darbuotojams atlikti savo darbą, ir kuris, be abejo, bus komfortiškas mano šeimai“, – aiškino I. Ruginienė.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė bei postą palikęs Vyriausybės vadovas Gintautas Paluckas buvo priėmę sprendimą savo kadencijos laikotarpiui persikelti į paskirtą rezidenciją Turniškėse. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda tai padaryti atsisakė.
