Kęstutis Budrys: jokia ES valstybė šiandien negali būti JAV susitarimo dėl baltarusiškų trąšų dalimi

Niujorke viešintį ministrą antradienio rytą citavo LRT televizija.
Taip Lietuvos diplomatijos vadovas kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybes amerikiečiams importuoti kalio trąšas iš Baltarusijos.
Anot K. Budrio, šis bręstantis susitarimas tiesioginės įtakos Lietuvai neturės.
„Tai, kas vyksta tarp JAV ir Baltarusijos, yra dvišaliai santykiai, tų valstybių santykiai. Kokias sankcijas JAV nuima – tiesiogiai tai nėra susiję su tuo, ką daro Europos Sąjunga, kokios sankcijų politikos laikosi. Dėl to ir apie šį paskelbimą, kai sužinojome iš viešosios erdvės, matome jį ir galvojame kaip apie dvišalių santykių reikalą, kuris mūsų tiesiogiai neveikia”, – LRT sakė ministras.
Jis teigė konsultavęs JAV pareigūnus apie tai, kad dabartinis ES sankcijų režimas draudžia Bendrijai ne tik importuoti baltarusiškas trąšas, bet ir suteikti sąlygas tranzitui per bloko šalių teritorijas.
„Nesvarbu, kas yra savininkas kalio trąšų, nesvarbu, kokios įmonės jas siunčia, kurioje šalyje bebūtų registruota. Kalio trąšos, išgautos Baltarusijoje, negali atsidurti ES teritorijoje”, – teigė K. Budrys.
Klausiamas, ar JAV yra spaudusi Lietuvą ar ES dėl sankcijų Baltarusijai peržiūrėjimo, ministras sakė, kad priežastys, kodėl Baltarusijai įvestos sankcijos, yra aiškios – žmogaus teisių pažeidimai, opozicijos sutraiškymas, parama Rusijai – ir jos nepasikeitė.
„Nėra pagrindo kalbėti, kad sankcijos galėtų būti peržiūrėtos. Aš šiandien nematau jokios erdvės debatui apie tai”, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Jis pabrėžė, kad visi bandymai minkštinti santykius su Baltarusija iš JAV pusės baigėsi agresyvėjančiu Minsko elgesiu pasienyje su NATO valstybėmis.
Apie bręstantį susitarimą dėl trąšų importo paskelbęs D. Trumpas nenurodė, per kokias šalis vyktų tranzitas. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.
Amerikiečiai šiemet atšaukė 2022 metais įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybes jas importuoti į JAV iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimynines šalis.
Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.
Užsienio žiniasklaida anksčiau šiemet skelbė, jog JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.
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