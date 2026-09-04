 Kęstutis Budrys nesureikšmina kritikos

Kęstutis Budrys nesureikšmina kritikos

2026-09-04 11:38
Karolina Ambrazaitytė (BNS)
Paulius Perminas (BNS)

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys premjero patarėjo kultūrai Dariaus Kuolio palyginimą, esą šalies užsienio politika primena minamą, tačiau iš vietos nejudantį dviratį, vadina kūrybinga metafora bei pabrėžia, jog veikia „viename puslapyje“ su Vyriausybe.

<span>Kęstutis Budrys nesureikšmina kritikos</span>
Kęstutis Budrys nesureikšmina kritikos / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Čia yra tokia svajinga ir kūrybinga metafora (...). Turiu nuolatinį ryšį su užsienio politika premjero komandoje dirbančiais patarėjais, keičiamės vertinimais, informacija, ir esame viename puslapyje“, – žurnalistams penktadienį sakė ministras.

„Su Vyriausybės kanceliarija, su ministro pirmininko patarėju užsienio politikos klausimais dirbame nuolat. Ir tas ryšys yra tamprus, taip pat ir su ministru pirmininku, ir jokių klausimų nėra iškilę dėl įgyvendinamų priemonių“, – kalbėjo K. Budrys.

Paklaustas, ar tokia D. Kuolio pozicija atspindi ir paties premjero Mindaugo Sinkevičiaus nuomonę, K. Budrys sakė iš ministro pirmininko panašių komentarų negirdėjęs.

Jis taip pat pridūrė, kad viešoje erdvėje pasirodę komentarai dėl konkrečių įgyvendinamų priemonių jam yra svarbūs tik tuo atveju, jei jie susiję su Užsienio reikalų ministerijos kompetencija.

Premjero patarėjas D. Kuolys interviu portalui „15min“ teigė, kad Lietuvos užsienio politikoje jaučia „tam tikrą įšalą, sustojimą“, o šalies diplomatijos veiklą lygino su minamu, bet nejudančiu dviračiu, kai judesys imituojamas, bet realaus rezultato nėra.

Jis taip pat pabrėžė, kad šalies užsienio politikos prioritetuose per daug dėmesio skiriama Ramiajam vandenynui ir Lotynų Amerikai, o ne regiono saugumo grėsmėms.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
kritika
užsienio reikalų ministras

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