Kęstutis Budrys nesureikšmina kritikos

„Čia yra tokia svajinga ir kūrybinga metafora (...). Turiu nuolatinį ryšį su užsienio politika premjero komandoje dirbančiais patarėjais, keičiamės vertinimais, informacija, ir esame viename puslapyje“, – žurnalistams penktadienį sakė ministras.
„Su Vyriausybės kanceliarija, su ministro pirmininko patarėju užsienio politikos klausimais dirbame nuolat. Ir tas ryšys yra tamprus, taip pat ir su ministru pirmininku, ir jokių klausimų nėra iškilę dėl įgyvendinamų priemonių“, – kalbėjo K. Budrys.
Paklaustas, ar tokia D. Kuolio pozicija atspindi ir paties premjero Mindaugo Sinkevičiaus nuomonę, K. Budrys sakė iš ministro pirmininko panašių komentarų negirdėjęs.
Jis taip pat pridūrė, kad viešoje erdvėje pasirodę komentarai dėl konkrečių įgyvendinamų priemonių jam yra svarbūs tik tuo atveju, jei jie susiję su Užsienio reikalų ministerijos kompetencija.
Premjero patarėjas D. Kuolys interviu portalui „15min“ teigė, kad Lietuvos užsienio politikoje jaučia „tam tikrą įšalą, sustojimą“, o šalies diplomatijos veiklą lygino su minamu, bet nejudančiu dviračiu, kai judesys imituojamas, bet realaus rezultato nėra.
Jis taip pat pabrėžė, kad šalies užsienio politikos prioritetuose per daug dėmesio skiriama Ramiajam vandenynui ir Lotynų Amerikai, o ne regiono saugumo grėsmėms.
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