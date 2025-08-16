Kęstutis Budrys ragina didinti spaudimą Rusijai, užbaigti 19-ąjį ES sankcijų paketą

Tai politikas teigė po penktadienį Aliaskoje vykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybų.
„Sąžininga ir tvari taika Ukrainoje yra pagrindinis prioritetas. Turime laikytis to, kas veikia: parengti 19-ąjį ES sankcijų paketą, tęsti spaudimą Rusijai, didinti karinę paramą Ukrainai ir spartinti šalies stojimo į bendriją procesą, svarbiausia – ginti tarptautinės teisės principus“, – socialinio tinklo „X“ paskyroje šeštadienį rašė K. Budrys.
„Transatlantinė vienybė išlieka nepaprastai svarbi“, – pabrėžė Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
Šiuo metu ES yra patvirtinusi 18 sankcijų Rusijai paketų, o Europos Komisija (EK) siekia, kad kitas bloko sankcijų paketas būtų priimtas rugsėjo mėnesį.
Kaip skelbta, penktadienį Aliaskoje beveik tris valandas vyko D. Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas, po kurio JAV prezidentas sakė su V. Putinu sutaręs daugeliu klausimų, nors kai kurie jų neišspręsti.
Po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje nė vienas prezidentas neminėjo susitarimo dėl paliaubų, žurnalistams jos metu užduoti klausimų leista nebuvo.
Šeštadienį apie Aliaskoje vykusias derybas D. Trumpas telefonu informavo Ukrainos prezidentą ir kitus Europos lyderius.
Kaip skelbė žiniasklaida, kol kas yra neaišku, ką tiksliai D. Trumpas aptarė su V. Putinu ir ar kalbėta apie okupuotų Ukrainos teritorijų likimą. Taip pat neaišku, ar JAV prezidentas buvo oficialiai pakviestas vizito į Maskvą.
Naujausi komentarai