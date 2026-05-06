Kęstutis Budrys ragina Šveicariją bendradarbiauti gyvybės mokslų, gynybos pramonės srityse

Lietuva taip pat gali padėti Šveicarijai stiprinti kibernetinį saugumą, po K. Budrio susitikimo su Šveicarijos užsienio reikalų ministru Ignazio Cassis (Ignacijumi Kasiu) pranešė Užsienio reikalų ministerija.
„Lietuva gali būti stipri Šveicarijos partnerė pažangios kibernetinės gynybos ir inovacijų srityse. Turime išplėtotus kibernetinio saugumo pajėgumus, tvirtą nacionalinę kibernetinio valdymo sistemą, esame lyderiai Europoje pagal kibernetinio saugumo startuolių ekosistemą”, – pranešime sakė K. Budrys.
Pasak ministerijos, valstybių diplomatijos vadovai taip pat kalbėjo apie Europos saugumo klausimus ir paramą Ukrainai. K. Budrys Šveicarijos kolegai pabrėžė būsimus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus, būtinybę tęsti bendrus pagalbos Kyjivui projektus.
K. Budrys Šveicarijoje taip pat dalyvavo St. Galleno simpoziume, skaitė pranešimą Ciuricho universitete.
