Kęstutis Budrys: Rusija sistemingai testuoja NATO budrumą ir pasirengimą

Anot jos, daugiausia dėmesio skirta ir šalių bendradarbiavimui Baltijos, Šiaurės Atlanto ir Arkties saugumo srityse.
K. Budrys paragino sąjungininkus ryžtingai reaguoti į vis dažnėjančias Rusijos provokacijas ir hibridines atakas prieš NATO valstybes.
„Tai nėra pavieniai incidentai. Rusija sistemingai testuoja NATO budrumą ir pasirengimą reaguoti. Negalime leisti, kad tokios eskalacinės taktikos taptų kasdienybe“, – pranešime cituotas ministras.
Lietuvos diplomatijos vadovas ragino didinti spaudimą Rusijai taikant papildomas sankcijas, griežtinant vizų politiką, ribojant Maskvos operatyvininkų veiklą, prisidengiant diplomatiniu statusu, ir stiprinant veiksmus prieš šešėlinį laivyną.
Ministras taip pat kvietė spartinti kovos su bepiločiais sprendimų diegimą, stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir plėsti keitimąsi žvalgybine informacija.
Be to, K. Budrys paragino sąjungininkus stiprinti bendrą atsparumą hibridinėms grėsmėms, sabotažo veiksmams ir melagingos vėliavos operacijoms.
„Lietuva jau sustiprino kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą. Dabar turime dar glaudžiau koordinuoti situacijos vertinimą, greičiau nustatyti atsakomybę už priešiškus veiksmus ir sutarti dėl bendro atsako, kuris agresoriams sukurtų realią kainą“, – pabrėžė jis.
Kalbėdamas apie Ukrainą, K. Budrys ragino sąjungininkus nemažinti paramos ir didinti spaudimą Rusijai, pakvietė Kanadą ir NB8 šalis partneres aktyviau prisidėti prie Ukrainos atstatymo, energetinio atsparumo stiprinimo ir deportuotų Ukrainos vaikų grąžinimo iniciatyvų.
Kalbėdamas apie Arkties regiono saugumą, ministras pabrėžė, kad Baltijos, Šiaurės Atlanto ir Arkties saugumas tampa neatsiejamas.
JT Generalinės Asamblėjos paraštėse užsienio reikalų ministras taip pat susitiko su Lichtenšteino vicepremjere, užsienio reikalų, aplinkos ir kultūros ministre Sabine Monauni, su kuria aptarė paramą Ukrainai, dvišalį bendradarbiavimą.
K. Budrys pakvietė Lichtenšteiną aktyviau prisidėti prie ilgalaikio Ukrainos atstatymo ir jungtis prie Lietuvos įgyvendinamų paramos bei atstatymo projektų.
Taip pat aptartos galimybės telkti tarptautinių partnerių pastangas, kad Ukrainos atstatymas būtų ilgalaikis ir tvarus.
„Lietuvai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė išlaikytų vieningą poziciją dėl Rusijos atsakomybės už Ukrainoje vykdomus nusikaltimus“, – pranešime cituotas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Ministras padėkojo Lichtenšteinui už aktyvų bendradarbiavimą Specialiojo tribunolo klausimu ir jo kėlimą daugiašaliuose formatuose, įskaitant JT ir Europos Tarybą.
Be to, K. Budrys paragino Lichtenšteino verslą aktyviau investuoti Lietuvoje ir išnaudoti abiejų šalių potencialą plėtojant bendradarbiavimą didelę pridėtinę vertę kuriančiuose sektoriuose – informacinių technologijų, finansinių technologijų, duomenų apdorojimo, gyvybės mokslų ir kitose aukštųjų technologijų srityse.
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