Kęstutis Budrys sako Vašingtone detaliai apie Baltarusiją nekalbėjęs, bet aptaręs sankcijas anksčiau

Užsienio reikalų ministras pažymėjo, kad JAV laikosi atlaidesnio požiūrio dėl sankcijų Baltarusijai negu Lietuva.
„Kalbėjome apie saugumo situaciją regione, apie keliamas grėsmes, įvairiausius incidentus, taip pat apie tai, ką daro Baltarusija pas mus pasienyje, kokios yra su tuo susijusios rizikos. Galų gale, tai yra NATO pasienis“, – ketvirtadienį BNS sakė Vašingtone viešintis K. Budrys.
„Tačiau detaliai su Baltarusija susijusius klausimus aš aptariau prieš kelias dienas su Lietuvoje viešėjusiu specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u (Džonu Koulu), bet ne šio susitikimo (su M. Rubio – BNS) metu. Ten mes jau detaliai šnekėjomės apie tai, ką Baltarusija nuveikė per šituos metus kaimynų atžvilgiu, kiek visko prigadino, prilaužė ir panašiai“, – teigė užsienio reikalų ministras.
Jis patvirtino su J. Coale'u kalbėjęs apie Minsko režimui Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) taikomas sankcijas.
„Mano klausimas buvo apie JAV ketinimus sankcijų srityje daryti kokius nors palengvinimus. Mes koordinuojamės su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl sankcijų įvairiais klausimais, nuo kovos su Rusijos šešėliniu laivynu iki Irano. Natūralu, kad ir apie Baltarusijai taikomas sankcijas esame kalbėję. Ir šįsyk kalbėjomės, taip“, – nurodė K. Budrys.
Pasak jo, su JAV prezidento specialiuoju pasiuntiniu dėl sankcijų buvo aptartos abiejų valstybių pozicijos, lūkesčiai ir ES veiksmai.
„Lietuva nėra jų (sankcijų – BNS) pritaikiusi, bet teisinius pagrindus režimui esame susikūrę praeitais metais. Jungtinės Amerikos Valstijos laikosi kitokio požiūrio į sankcijų taikymą, konkrečiai dėl Baltarusijos, švelnina sankcijas mainais į paleistus kalinius. Mūsų pozicija skiriasi šitoje vietoje, bet žinoma, kad ir kalbamės, ir konsultuojamės, tam ir yra sąjungininkai“, – akcentavo ministras.
BNS rašė, kad Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV, reaguodamos į žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, 2021-aisiais pritaikė sankcijas didžiausiai šios šalies kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nepaisant to, Lietuva ribojimus trąšų tranzitui tęsia, nes juos po JAV sprendimo vėliau įvedė ir ES.
J. Coale'ui šią savaitę viešint Baltarusijoje buvo susitarta dėl dar 25 kalinių, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą, paleidimo. Savo ruožtu Vašingtonas atšauks sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai „Lakokraska“ ir miškininkystės koncernui „Bellesbumprom“.
Prieš vykdamas į Baltarusiją, JAV prezidento specialusis pasiuntinys Lietuvoje susitiko su K. Budriu.
Praėjusį kartą J. Coale'as Minske lankėsi kovą, tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trąšų tranzitą ir su Minsku surengti viceministrų lygio susitikimą.
Žmogaus teisių gynėjai ir aktyvistai įspėja, kad nors režimas Baltarusijoje kai kuriuos asmenis paleidžia į laisvę, kitus vis tiek suima ir įkalina.
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