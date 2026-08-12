Kęstutis Budrys: toks elgesys gėdingas ir neturi ribų

Taip jis komentavo BNS trečiadienį paskelbus, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Gedimino Varvuolio darbą.
„Tai yra dar vienas kiršinimo ir politinių intrigų kūrimo momentas iš konservatorių pusės, šįsyk su žalingomis pasekmėmis mūsų užsienio politikai. Jų noras bet kaip diskredituoti ir kenkti mūsų santykiams su JAV yra gėdingas ir neturi ribų“, – Užsienio reikalų ministerijos perduotame komentare teigia K. Budrys.
Tai yra dar vienas kiršinimo ir politinių intrigų kūrimo momentas iš konservatorių pusės, šįsyk su žalingomis pasekmėmis mūsų užsienio politikai.
„Visiškai nepriimtina, kad ambasados darbuotojus bandoma naudoti kaip įrankius politinių intrigų kūrimui, taip trikdant ambasados ir ministerijos darbą“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius politikus ragina neeskaluoti situacijos
Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti į Lietuvos ambasados Jungtinėse Valstijose darbą.
„Kažkas politiškai kažką inspiruoja, gal šiek tiek kursto, kad būtų reakcijos, kad būtų kreipimaisi. (...) Mums labai svarbu išlaikyti strateginę partnerystę su JAV. Vidinės perturbacijos, konfliktai nedaro garbės nei mums kaip valstybei, nei pagerina mūsų santykius. Todėl siūlyčiau politikams į situacijas, kurios gal ir egzistuoja, jų neignoruoti, jas tirti, bet į jų eskalavimą nesikišti“, – žurnalistams sakė premjeras.
„Atsitinka taip kartais gyvenime, kad būna konfliktų, atsitinka situacijų, atsitinka ir skundų. Tam yra pareigūnai – Užsienio reikalų ministerijoje yra tas specialusis pareigūnas-inspektorius, kuris tiria raštiškus kreipimusis. Kiek man yra žinoma, raštiškų kreipimųsi nebuvo. Tai nereiškia, kad jų neatsiras. Bet kai atsiranda politinė partija, kuri inspiruoja, ragina, siūlo, man tai atrodo kaip politikavimas, ir to nereikėtų“, – teigė M. Sinkevičius.
Sudaroma URM komisija, rinksis Seimo komitetas
Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Valstijose susidariusios situacijos Užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių G. Varvuolį.
„Atsižvelgiant į tai, kad yra signalų dėl situacijos Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose, dėl ambasadoriaus G. Varvuolio darbo stiliaus, URM sudaro komisiją, kuri įvertins esamą situaciją ir tada bus sprendžiama, ką toliau daryti“, – BNS trečiadienį sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas.
Anot jo, jeigu žiniasklaidoje arba viešojoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per penkias darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti.
Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informaciją apie susidariusią situaciją pateiks URM vadovybė.
„Atsižvelgiant į tai, kad atskiri Užsienio reikalų komiteto nariai, parlamentarai viešai reiškia savo nuomonę, komentuoja esamą situaciją, kuri ne visada atitinka tikrovę, esame numatę rugpjūčio 26 dieną į Užsienio reikalų komitetą pasikviesti ministerijos vadovybę, kuri pateiks informaciją apie esamą situaciją ir minėtos komisijos išvadas“, – pabrėžė jis.
BNS žiniomis, Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su TS-LKD nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą, informacijos skleidimui pasitelkus atskirus personalo narius.
Ž. Pavilionis BNS patvirtino, kad su ambasados darbuotojais bendrauja. Be kita ko, pokalbių metu jie yra prasitarę apie G. Varvuolio darbą, I. Šimonytė teigė, kad ilgą laiką nėra tiesiogiai bendravusi su dirbančiaisiais Lietuvos atstovybėje Vašingtone.
Portalas „Delfi“ praėjusią savaitę skelbė, kad dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
„Delfi“ šaltiniai nurodė, jog darbuotojai taip pat nuotoliu kalbėjosi su URM generaliniu inspektoriumi, esą įvyko ir pokalbis su ministerijos kanclere, žadėjusia konkrečius sprendimus šiai situacijai spręsti, tačiau tyrimas ambasadoriaus atžvilgiu nebuvo pradėtas.
Be kita ko, ministerija BNS nurodė vertinanti viešumoje pasirodžiusią informaciją ir pagal galiojančias teisės aktų nuostatas per penkias darbo dienas priims sprendimą dėl galimo tyrimo pradėjimo.
G. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus JAV pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos.
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