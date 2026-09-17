 Kęstutis Mažeika: įtariamieji korupcija NMA bus nušalinti nuo pareigų

Kęstutis Mažeika: įtariamieji korupcija NMA bus nušalinti nuo pareigų

2026-09-17 12:53
Saulius Jakučionis (BNS)

Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA), žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus.

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<span>Kęstutis Mažeika: įtariamieji korupcija NMA bus nušalinti nuo pareigų</span>
Kęstutis Mažeika: įtariamieji korupcija NMA bus nušalinti nuo pareigų / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

„Sprendimus esame pasiruošę. (...) Sprendimus apie vadovo nušalinimą ir tų asmenų, kuriems yra pareikšti įtarimai, nušalinimą“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė K. Mažeika.

BNS rašė, kad Europos prokuratūrai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) vykdant tyrimą šią savaitę kratos NMA vykdytos jau du kartus.

Ministro žiniomis, kratos ketvirtadienį atliekamos ir NMA vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete.

„Žinant tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto dideles tiek nacionalines, tiek Europos Sąjungos lėšas, tai tikrai kyla didžiulis susirūpinimas“, – kalbėjo K. Mažeika.

„Turbūt akivaizdu, kad ta antikorupcinė sistema, kurią vadovas pristatė kaip veikiančią ir nuolat tobulinamą, tikrai neveikia“, – pridūrė jis.

FNTT tyrimo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.

BNS žiniomis, šioje byloje įtarimai jau pateikti keliems asmenims – jau anksčiau nuo pareigų nušalintam NMA direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, keliems kitiems agentūros darbuotojams bei joje nedirbantiems žmonėms.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinė mokėjimų agentūra
Kęstutis Mažeika
korupcija
nušalinimas

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