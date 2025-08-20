 Ketvirtadienį dėl koalicijos rinksis ir „Nemuno aušros“ valdyba

2025-08-20 23:29
Ingrida Steniulienė (ELTA)

„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad galutinė naujosios koalicijos sudėtis turėtų paaiškėti iki darbo savaitės pabaigos. Anot jo, ketvirtadienį dėl darbo valdančiojoje daugumoje dar diskutuos ir jo vadovaujamos partijos valdyba.

„Rytoj šauksime savo partijos valdybos narius. Irgi pamėginsime pasišnekėti, ką reikėtų dar papildyti“, – po trečiadienio vakarą vykusio susitikimo su „valstiečiais“ ir socialdemokratais sakė „Nemuno aušros“ lyderis.

„Rytoj, poryt turėsim aiškesnį vaizdą, kaip partijos sprendimą priiminės, kam taryba, kam prezidiumas. Kam valdyba rinksis”, – sakė politikas.

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.

Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, trečiadienio vidurdienį – su „valstiečiais“.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.

 

 

