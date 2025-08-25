Koalicinėje sutartyje padalytos ministerijos: kas nuspręsta

LSDP ir toliau vadovaus Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų bei Vidaus reikalų ministerijoms.
Viešojoje erdvėje pastartuoju metu diskutuojama, ar naujoji Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė nenorės pakeisti finansų ministro Rimanto Šadžiaus. Taip pat abejojama „čekučių“ skandalo epicentre atsidūrusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio ateitimi.
Koalicijos partneriai taip pat sutarė, kad „Nemuno aušros“ deleguoti atstovai vadovaus trims ministerijoms. „Aušriečiams“ lieka Aplinkos ir Žemės ūkio bei pridedama anksčiau demokratams priklausiusi Energetikos ministerija.
Dėl aplinkos ministro Povilo Poderskio galimybių tęsti darbus abejones išsakė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentūra taip pat viešai užsiminė, kad Energetikos ministerijai ir toliau galėtų vadovauti demokratų deleguotas Žygimantas Vaičiūnas.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai vadovaus Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijoms. Pastaroji iki šiol priklausė „aušriečiams“. Tiesa, apie svarstymus keisti jai vadovaujantį Rimantą Mockų buvo užsiminusi ir I. Ruginienė.
Tuo metu „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga patikino, kad šiuo metu svarstoma, jog atstovą į teisingumo ministrus deleguotų Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS).
Sutarė dėl Seimo komitetų pirmininkų
Sutartyje taip pat numatytas Seimo komitetų pirmininkų postų pasidalinimas. LSDP išlaikys pozicijas Aplinkos apsaugos, Ateities, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Švietimo, Užsienio reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetuose.
Tiesa, jiems taip pat atiteks iki šiol Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.
Pasirašyta koalicijos sutartis
Tuo metu „Nemuno aušra“ be jau anksčiau vadovautų Audito, Ekonomikos, Sveikatos komitetų bei Energetikos ir darnios plėtros komisijos gaus Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko postą. Jis iki šiol taip pat priklausė demokratams.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai iš demokratų perims vadovavimą Kaimo reikalų komitetui. Be to, „aušriečiai“ naujiesiems partneriams perleis Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
