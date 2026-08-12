Konservatoriai Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia karybos ekspertą Andrejų Šildiajėvą

Pasak partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno, kai šalies saugumo situacija regione yra išbandoma nedraugiškų Lietuvai valstybių, „ypač reikia patriotiškų, saugumo struktūrą išmanančių žmonių“.
„Keliame kandidatą, kuris žino, ką reiškia kova už laisvę Ukrainoje, yra Lietuvos patriotas. Andrejus Šildiajėvas išmanymas neabejotinai vertingai prisidės tiek prie Visagino, Zarasų, Ignalinos krašto žmonių sustiprinimo, atsparumo didinimo. Šių dienų geopolitiniame kontekste privalome susitelkti, pasirinkti aiškią vakarietišką kryptį, nepaisant visų išbandymų ar populistiškai nusiteikusių veikėjų kalbų“, – pranešime cituojamas L. Kasčiūnas.
A. Šildiajėvas teigia, kad svarbu kalbėti apie įvairiapusį grėsmių užkardymą, visų Lietuvos piliečių atsparumo dezinformacijai didinimą.
„Kiekvieno regiono klestėjimas neįmanomas be saugumo garantijų. Grėsmių aplink mūsų sienas ir mūsų šalyje nuolat daugėja. Todėl reikia žinoti, ką ir kaip darysime, reikia būti pasirengusiems, įjungti kritinį mąstymą. Apsisprendžiau nestovėti nuošaly”, – teigė konservatorių kandidatas.
Pirmalaikiai rinkimai vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną.
Jie rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
Savo kandidatus Nalšios šiaurinėje apygardoje ketina kelti 11 partijų. Dėl parlamentaro mandato čia varžytis žada ir buvęs medikas, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija kelia Aplinkos ministerijos kanclerį Vladislavą Kondratovičių, Liberalų sąjūdis – teisininkę Mėtą Paulauskę, Laisvės partija – Visagino skyriaus pirmininką Maksimą Paukštę, „Nemuno aušra“ – buvusį kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, Centro dešinės sąjunga – Giedrių Dainį, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Gintautą Kindurį, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – Dūkšto seniūnijos seniūną Antaną Šakalį, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – Dalią Štraupaitę, Lietuvos regionų partija – dabartinį Visagino savivaldybės tarybos narį Nikolajų Lebedevičių.
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-krikščioniškų šeimų sąjunga kol kas apie savo kandidatą nepranešė.
Pateikti pareiškinius dokumentus kandidatai privalo iki rugpjūčio 20 dienos.
(be temos)