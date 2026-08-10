Konservatorių netenkina Budrio atsakymai dėl užsienio politikos

„TS-LKD frakcija, susipažinusi su užsienio reikalų ministro K. Budrio atsakymais į oficialiai jam išsiųstus klausimus, apgailestauja, kad ministras apsisprendė išsamiai neatsakyti į kiekvieną užduotą klausimą dėl Lietuvos užsienio politikos krypties“, – sakoma partijos pranešime spaudai.
Jame rašoma, kad K. Budrys neatsakė į klausimus dėl nutrūkusio aukščiausio politinio dialogo su JAV, taip pat dėl tolesnių pastangų įtikinti JAV kartu pakviesti Ukrainą į NATO bei bendro veikimo JAV kartu su Ukraina, Lenkija, Baltijos šalimis.
Taip pat nurodoma, kad ministras neatsakė dėl nutrūkusio iki 2024 m. galiojusio kasmetinio strateginio dialogo su mūsų pagrindine sąjungininke JAV dėl bendro veikimo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione (tokius dialogus turėjo tik Lietuva, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Italija), kurį Lietuva vykdė su kartu su JAV Nacionalinio saugumo tarybos (Baltųjų rūmų), Valstybės bei Prekybos departamentų lygiu (2021 m. lapkričio 21 d. su JAV eksporto kreditų agentūra pasirašytas 600 mln. dolerių vertės memorandumas dėl bendradarbiavimo prekių ir paslaugų srityje).
„Atitinkamai, ministras neatsakė į galimą derybų su Kinija poveikį santykiams su svarbiausia strategine partnere – JAV, tiek su administracija, tiek su Kongresu, kuriam šis klausimas yra ypatingai jautrus. Taip pat ministras ignoravo visus klausimus dėl derybų su Kinijos Liaudies Respublika, tai yra dėl konkrečių Kinijos reikalavimų bei šių derybų galimo geopolitinio, ekonominio ir saugumo poveikio Lietuvai įvertinimo taip pat dėl lemiamo vaidmens remiant Rusijos agresiją prieš Ukrainą, derybų su Kinija poveikio Lietuvos santykiams su Rusija ir Baltarusija. Ministras neatsakė į klausimą dėl įvairių ES valstybių su Kinija ir Taivanu modelių bei derybų su Kinija poveikiui visos ES vienybei“, – sakoma TS-LKD pranešime spaudai.
„Atsižvelgiant į tai, kad į daugelį liepos 28 d. registruotų klausimų buvo neatsakyta, apsisprendėme pasikviesti ministrą K. Budrį pokalbiui su visa TS-LKD frakcija ir gyvai išgirsti atsakymus į klausimus, kurių negavome raštu”, – akcentavo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis.
K. Belikova: ministras tikisi dialogo, o ne viešųjų ryšių spektaklio
Ministro atstovė Kristina Belikova teigia, kad K. Budrys išsamiai atsakė į Ž. Pavilionio pateiktus klausimus. Be to, pasak jos, kai kurie konservatoriaus teiginiai „neatitinka tikrovės”.
„Panašu, kad išrandamas naujas politinės komunikacijos žanras – reikalauti tik atsakymų į klausimus, kurie atitiktų konservatorių norus ir lūkesčius. O jeigu pateikta informacija jų neatitinka, interpretuoti kaip atsakymų nepateikimą”, – perduodame komentare teigė K. Belikova.
„Ž. Pavilionio teiginiai dėl to, kad ministras neatsakė į klausimus dėl Kinijos ir Taivano neatitinka tikrovės. Visi atsakymai Seimo nariams buvo pateikti uždarame URK posėdyje, nes tai yra riboto naudojimo informacija. Ž. Pavilionis posėdyje nedalyvavo”, – akcentavo ji.
Pasak K. Budrio atstovės, jis priims kvietimą atvykti į frakciją, bet, anot jos, ministras tikisi konstruktyvaus dialogo, o ne politinių intrigų.
„Ministras mielai priims TS-LKD kvietimą atvykti į frakciją ir pasikalbėti, tačiau tikisi konstruktyvaus pokalbio, o ne viešųjų ryšių spektaklio. Ministras kviečia TS-LKD konstruktyviai bendradarbiauti ginant Lietuvos interesus tarptautinėje erdvėje ir stiprinant mūsų šalies saugumą, užuot skendus politinėse intrigose”, – teigė K. Belikova.
ELTA primena, kad Ž. Pavilionis liepos pabaigoje kreipėsi į K. Budrį prašydamas atsakyti į klausimus dėl Lietuvos diplomatijos kurso. Jis kėlė klausimus dėl esą stebimos stagnacijos santykiuose su JAV, siekio normalizuoti dvišalius ryšius su Kinija.
(be temos)