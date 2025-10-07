Konstitucinis Teismas vertins prezidento dekretą, kuriuo patvirtinta ne visos sudėties Vyriausybė

Opozicijai priklausantys parlamentarai KT apskundė rugsėjo 9 dieną Gitano Nausėdos pasirašytą dekretą, kuriuo paskirta 12 ministrų iš 14. Tuomet liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
Rugsėjo 25 dieną valstybės vadovas pakeitė šį dekretą patvirtindamas jau visą Vyriausybę.
Pasak pareiškėjų, Konstitucija nenumato Vyriausybės sudėties formavimo atskirais etapais, todėl tokia situacija, kai patvirtinama tik dalis ministrų kabineto, vėliau papildomai tvirtinant likusius ministrus, pagal Konstituciją esą netoleruotina.
Jų nuomone, Konstitucijoje nustatytas 15 dienų terminas Vyriausybės sudėčiai patvirtinti reiškia pareigą per šį terminą patvirtinti visos sudėties ministrų kabinetą.
Kitoks Konstitucijos nuostatų aiškinimas esą sudarytų prielaidas situacijai, kai visos sudėties Vyriausybė apskritai nebūtų sudaryta, nes Konstitucijoje nenustatytas joks terminas naujai sudarytai Vyriausybei papildyti.
Skundo autorių teigimu, priimant prezidento dekretą buvo pažeisti konstituciniai teisinės valstybės, atsakingo valdymo principai.
Šį kreipimąsi į KT inicijavo opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Jį pasirašė 34 politikai.
