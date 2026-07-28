Krašto apsaugos viceministru paskirtas Tomas Mikelkevičius

Jis bus atsakingas už visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos, krizių valdymo ir civilinės saugos sritis.
„Krašto apsaugos sistemai reikalingas sklandus prioritetinių darbų tęstinumas. Esu įsitikinęs, kad naujojo viceministro patirtis vidaus saugumo tarnybose, mobilizacijos pareigūno srityje savivaldybėse leis nuosekliai stiprinti visuotinės gynybos, pilietinio pasipriešinimo, mobilizacijos ir civilinės saugos sistemas“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
T. Mikelkevičius daugiau kaip 25 metus dirbo viešojo saugumo srityje. Pastaruoju metu jis dirbo Plungės rajono savivaldybės administracijoje mobilizacijos reikalų koordinatoriumi. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už pasirengimą mobilizacijai, priimančiosios šalies paramos organizavimą ir įslaptintos informacijos administravimą.
Teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete įgijęs T. Mikelkevičius 2000–2023 metais dirbo Klaipėdos miesto vyriausiajame policijos komisariate, kur ėjo įvairias pareigas.
Naujasis viceministras sakė sieksiantis tęsti mobilizacinės sistemos tobulinimą, sukurti realiai veikiančią civilinę gynybą, didinti visuomenės atsparumą ir parengtumą, sukurti abipusiu pasitikėjimu ir žiniomis grįstą dialogą su savivaldybėmis, verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Panašias veiklos sritis Krašto apsaugos ministerijoje anksčiau kuravo Tomas Godliauskas, viceministro pareigas palikęs birželį.
Šiuo metu krašto apsaugos viceministrais taip pat dirba Karolis Aleksa ir Bronius Bieliauskas.
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