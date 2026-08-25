Krivickas ir Orlauskas sieks mero posto

Tuo metu Kauno mero posto sieks kovą Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininku išrinktas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas, Klaipėdoje dėl mero kėdės varžysis P. Gražulio bendražygis, buvęs parlamentaras Naglis Puteikis.
Kaip antradienį pranešė politinė jėga, partijos kandidatu Kauno rajone bus dėl melagingos informacijos skleidimo baustas savivaldybės tarybos narys Artūras Orlauskas.
Klaipėdos rajono mero posto sieks buvęs meras Sigitas Karbauskas, Biržuose varžysis buvęs meras ir eksparlamentaras Valdemaras Valkiūnas, Prienuose – tarybos narys Egidijus Visockas, Telšiuose – tarybos narys Algirdas Bacevičius.
Radviliškyje – tarybos narys Gediminas Lipnevičius, Panevėžio rajone – tarybos narys Algimantas Birbilas, Utenoje – partijos skyriaus pirmininkas Gintautas Šimonėlis, Pasvalyje – čia esančio partijos skyriaus pirmininkas Edmundas Jasiūnas.
Kaip anksčiau skelbė BNS, europarlamentaras Petras Gražulis sieks Lazdijų mero posto. Jis sėkmės atveju tikino atsisakysiąs 2024-ųjų birželį iškovoto Europos Parlamento nario mandato.
Politikas 2023 metais per apkaltą neteko Seimo nario kėdės, nuo to laiko dešimtmetį jis negali patekti į parlamentą, tačiau, P. Gražulio vertinimu, šis ribojimas tiesioginiams merų ir savivaldybių tarybų rinkimams – neaktualus.
Šiuos kandidatus Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) patvirtino savaitgalį vykusiame sąskrydyje.
Rinkimų štabo vadovu patvirtintas V. Valkiūnas.
Rinkimai vyks 2027 metų vasario–kovo mėnesiais.
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(be temos)