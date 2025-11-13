 Kultūros ministru savaitę padirbęs Ignotas Adomavičius – apie guliašą, garažą ir dainą žmonai

Kultūros ministru savaitę padirbęs Ignotas Adomavičius – apie guliašą, garažą ir dainą žmonai

2025-11-13 12:31
Pranešimas spaudai

Išskirtiniame KK2 interviu – bene spalvingiausias ministras – savaitę Kultūros ministerijai vadovavęs Ignotas Adomavičius, kuris, regis, net ir išėjęs iš ministerijos gyvena taip, kaip skamba jo daina: „Šiame pasaulyje mes esame skirtingi, suradęs žmogų širdyje surasi tu ramybę.“ Beje, šią naują dainą jis parašė žmonai ir įrašė pas kompozitorių Deivydą Zvonkų.

Kultūros ministru savaitę padirbęs Ignotas Adomavičius – apie guliašą, garažą ir dainą žmonai
Kultūros ministru savaitę padirbęs Ignotas Adomavičius – apie guliašą, garažą ir dainą žmonai / LNK stop kadras

„Tegul išgirsta visi, kaip žmoną myliu“, – KK2 laidai sako buvęs ministras.

Ignotas – dabar jau Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas. Kaip pats sako, dirba ne bet ką, o kultūros klausimais.

„Mes dažniausiai kultūros klausimus aptarinėjame, ta kultūros prizmė per finansus. Be finansų tu kultūros nepadarysi – išblėsta ta energija, kai jau reikia eiti ieškoti, kur valgyti.“

LNK stop kadras

Nors ministru dirbo vos savaitę, Ignotas išgarsėjo fraze „buvusių ministrų nebūna“. Jo planai ambicingi: garažo meno paroda Seime ir nacionalinė premija „Už piešinį, padarytą garaže“.

„Bus garažiukų paroda. Visi, kas garaže kažką nutapė, atveža į Seimą ir padarome parodą. Manau, kad atsiras žmonių vis daugiau ir daugiau drąsiau pasisakančių, norinčių galbūt gauti nacionalinę premiją už piešinį, padarytą garaže. Nežinome, gal koks nors naujas Van Gogas, grįžęs po sunkaus darbo statybose, nutapęs piešinį, padėjęs garažiuke, o po 50 metų mes rasime naująjį Čiurlionį. Tik taip gimsta genijai“, – KK2 laidoje sakė I. Adomavičius.

LNK stop kadras

Jis su žmona valdo makaronų verslą, filmuojasi reklamose, dirba komercijos direktoriumi, studijuoja magistrą ir dar kuria muziką. Tiesa, Seime uždirbs mažiau nei ministerijoje.

„Tai kažkur pusę etato – 600 eurų?“ – tiksliai nežino. Bet pinigai, kaip sako pats Ignotas, ne svarbiausia. Jis tiki bendryste, menininkų drąsa ir skatina: „Žmonės, kurie patiria mobingą, stresą darbe, būkite drąsūs, sakykite, kaip iš tikrųjų yra.“

LNK stop kadras

O vienas didžiausių pastarojo meto Ignoto gyvenimo įspūdžių – Vengrijos ambasados priėmimas, kurį jis prisimena su gastronomine poezija.

„Guliašas su bulvytėmis buvo labai skanus, skani mėsytė, labai skanus vengriškas vynas ir desertai... Ir aš manau, niekur kitur pasaulyje nėra skanesnių desertų nei vengriški“.

Šiame straipsnyje:
Ignotas Adomavičius
daina žmonai
guliašas
garažas
darbas Kultūros ministerijoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų