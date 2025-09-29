Kūris apie „aušriečio“ paskyrimą kultūros ministru: tai yra klaiku

„Tai, kas padaryta, yra klaiku. Negaliu patikėti, kad nusiritome iki tokio dugno, ir dabar, atsivarę ekskavatorių, kasame dar giliau“, – portalui „Delfi“ sakė E. Kūris.
Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto profesoriaus teigimu, šalies vadovo Gitano Nausėdos pažadai netvirtinti žmogaus į ministeriją be kompetencijų atsisuko prieš jį patį.
„Prezidentui kažkaip nuolat bumerangu grįžta jo vaizdingi posakiai, o pastaruoju metu – vos ne kasdien. Pakalbėjo apie antilopę, o gavo (atsiprašau, nenoriu užgauti, bet beveik cituoju Prezidentą) krokodilą „Kultūros Geną“. Jo patarėjas Remigijų Žemaitaitį prilygino teroristui, o kitą dieną prezidentas tam atseit teroristui spaudžia ranką. Tik spėjo prezidentas pakalbėti, kad į Vyriausybę netinka žmonės su kebabų verslo patirtimi, ir, žiūrėk, čia pat gavo vieną su makaronų verslo patirtimi – ir jam tinka“, – stebėjosi VU profesorius.
E. Kūris pabrėžė, kad šiuo atveju šalies vadovas turėjo stengtis prilygti geram notarui, kuris tvirtina tik tai, kas yra teisėta, pagrįsta ir patikrinta.
Ar reikia leisti tam žmogui save pribaigti, kita vertus, ar reikia leisti eksperimentuoti su Lietuva, su jos kultūra ir apskritai su krašto valdymu?
Kartu jis negailėjo kritikos ir darbą pradėjusiam I. Adomavičiui ir teigė, kad premjerė Inga Ruginienė jau dabar turėtų pradėti ieškoti jam pamainos.
„Ministrė pirmininkė pasakė, kad, jeigu kultūros ministras dirbs blogai, bus ieškoma kitų variantų. Aš manau, kad jis jau dirba blogai, taigi pats laikas ieškoti. Juk jau prisistatydamas Prezidentūroje jis parodė, kad gerai nedirbs, nes jam tiesiog neduota. Gal jis gerai dirbtų versle (pinigų, atrodo, nemažai uždirba), galbūt gražiai pūstų tromboną, bet jis ministru gerai nedirbs, bent jau dėl to, kad su juo nenori dirbti kultūros bendruomenė“, – akcentavo E. Kūris ir pridūrė nesuprantąs, kodėl naujoji valdžia pasirinkusi eksperimentuoti su valstybe.
„Ar reikia leisti tam žmogui save pribaigti, kita vertus, ar reikia leisti eksperimentuoti su Lietuva, su jos kultūra ir apskritai su krašto valdymu?“ – retoriškai klausė jis.
Praėjusį ketvirtadienį bendruomenė surengė protestą Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros prieš naujojo ministro paskyrimą.
Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru pasirašė daugiau nei 56 tūkst. žmonių.
Protestuodamas prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos, apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė, taip pat pranešta, kad renginyje nepageidaujamos premjerės I. Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbos.
Su kultūros bendruomene praėjusią savaitę jau susitiko premjerė, šį antradienį tai padaryti ketina ir prezidentas.
