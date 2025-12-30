Landsbergis apie Trumpo draugystę su Putinu: tai nauja realybė

„(Tai – ELTA) – nauja realybė. Ieškodamas diplomatiško išsireiškimo aš įvardinu taip: mes esame laikotarpyje, kai mūsų interesai, saugumo interesai, ir mūsų artimiausio, pagrindinio partnerio (interesai – ELTA) gali nesutapti“, – LRT radijo laidoje „Pas Nemirą“ kalbėjo buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-KLD) lyderis.
Jo teigimu, susiklosčius tokiai situacijai, didžiausiu penkerių ateinančių metų iššūkiu gali tapti Rusijos mėginimas išbandyti NATO vienybę.
„Agresyvėjanti Rusija gali mėginti išbandyti penktąjį straipsnį. Ir tų vietų, kuriose ji galėtų jį išmėginti, nėra taip daug. Ir neturėdami savo pagrindinio partnerio užnugario, klausimas, ar mes šiandien būtume pajėgūs tą išbandymą atlaikyti“, – akcentavo G. Landsbergis.
ELTA primena, kad sekmadienį Floridos valstijoje vyko JAV prezidento D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybos – vienos iš kelių pastarojo meto susitikimų siekiant taikos Ukrainoje. Abu lyderiai po jų kalbėjo apie padarytą pažangą, nors D. Trumpas pripažino, kad viena ar dvi keblios problemos liko neišspręstos.
Po derybų D. Trumpas telefonu kalbėjo ir su Rusijos prezidentu V. Putinu. Baltieji rūmai pranešė, jog pokalbis buvo teigiamas.
