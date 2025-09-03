Landsbergis: paradoksalu, kad Vakarų garbę ginti tenka ukrainiečiams

„Tai yra paradoksalu, kad mes apie Vakarų pralaimėjimą galvojame pagal tai, kokius veiksmus daro ukrainiečiai, ne pagal tai, ką daro amerikiečiai, ne pagal tai, ką daro Vokietija, Lenkija ar Vokietija, ką daro Europos Sąjunga “, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė politikas.
„Jie (ukrainiečiai – ELTA) šiandien yra mūras ne tik už savo teritoriją, ne tik už mūsų laisvę ir saugumą, bet ir mūsų garbę. Mūsų garbė, visų Vakarų, priklauso nuo to, kiek ukrainiečiai laikysis“, – teigė G. Landsbergis.
Buvęs Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, jog veiksmais karo lauke ukrainiečiai gali priversti Rusijos prezidentą „skaičiuoti iš naujo“.
Politiko teigimu, vienintelės prielaidos karo baigčiai yra susijusios tik su ukrainiečių veiksmais karo fronte.
„Tas nuolat suteikia naujos vilties – vienintelė viltis įsijungus naujienas, pamačius ukrainiečių naujas galimybes sprogdinti naftos perdirbimo gamyklas ar pasiekti ypatingai toli nuo fronto linijos, čia atsikvepi – reiškia mes dar nepralaimėjom, Vakarai dar nepralaimėjo“, – tikino G. Landsbergis.
Karas Ukrainoje prasidėjo 2022 metų vasario 24 d. Rusijai pradėjus invaziją.
JAV prezidento postą metų pradžioje užėmus Donaldui Trumpui, vasarą įvyko JAV ir Rusijos prezidentų viršūnių susitikimas, po kurio prasidėjo aktyvios diskusijos apie saugumo garantijas Ukrainai, jeigu būtų pasiektas taikos susitarimas tarp Kyjivo ir Maskvos.
Europos lyderiams svarstant galimybę dislokuoti savo karius taikai palaikyti, Jungtinės Valstijos skelbė esančios pasirengusios parūpinti žvalgybos išteklių ir mūšio lauko stebėsenos pajėgumų ir prisidėti prie Europos oro gynybos skydo Ukrainai.