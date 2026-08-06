Leiputė: pirminis tyrimas dėl tušinuko jau atsakė į klausimus, tačiau pasitikime teisėsauga

„Mes, kaip ir politinė partija, ir aš asmeniškai pasitikime teisėsaugos darbu. Akivaizdu buvo pagal priimtą sprendimą, kam priklauso tas tušinukas, kaip ir viskas aišku. (...) Tenkino mus tas sprendimas, nesiruošėm ten kažkokių kitokių veiksmų imtis“, – BNS sakė O. Leiputė.
„Žmogus gal gyvenime ir klaidas padaro. Bet dabar, kai perskaičiau, kad yra atnaujinamas tyrimas, tai gal peržiūrės, ne į visus klausimus atsakyta, gal bus daugiau aiškumo“, – pridūrė ji.
Kaip BNS rašė, šią savaitę prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti, konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, tačiau po kelių dienų jį vėl atnaujino.
Anot prokuratūros, atnaujinus ikiteisminį tyrimą bus atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant kompleksiškai įvertinti visas nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmingas aplinkybes, taip pat tušinuko-diktofono palikimo posėdžio salėje aplinkybes bei galimus jo panaudojimo tikslus.
Tiesa, ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga nustatė, kad tušinukas priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, tačiau nebuvo gauta objektyvių duomenų, jog ji siekė paliktu įrenginiu rinkti informaciją apie politinę partiją įrašant LSDP tarybos posėdį.
Pati E. Samoškaitė pripažįsta, kad tušinukas priklausė jai, bet neigė įrenginį palikusi minėtame posėdyje.
Tuo metu O. Leiputė teigė netikinti, kad įrašantis tušinukas LSDP tarybos posėdyje buvo paliktas atsitiktinai.
„Tiesą sakant, aš asmeniškai, kaip žmogus, nelabai tikėjau, kad taip netyčia ten iškrito. Mes tikrai matom, kad sunkus yra žurnalistų darbas, kad jie nori gauti informaciją pirmi ir išsamiai, bet kažkaip netyčia pamesti, paspirti, bent jau, kaip buvo rašoma viešojoje erdvėje, kas žino, ar taip netyčia išeina“, – sakė ji.
BNS taip pat rašė, jog kai kurie LSDP atstovai tikino matantys poreikį ankstesnį prokuratūros sprendimą skųsti, tačiau Generalinė prokuratūra patvirtino, jog skundo dėl tyrimo nutraukimo nebuvo gauta.
Taip pat LRT yra inicijavusi tarnybinį patikrinimą dėl E. Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo, o Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė žurnalistę iš savo gretų pašalinusi.
J. Olekas: LRT sprendimas imtis patikrinimo dėl tušinuko galėjo būti priimtas gerokai anksčiau
Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jog LRT sprendimas imtis tarnybinio patikrinimo dėl žurnalistės E. Samoškaitės LSDP tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko galėjo būti priimtas gerokai anksčiau.
„Kalbant apie LRT sprendimą pradėti tarnybinį patikrinimą, mano nuomone, jis galėjo būti priimtas gerokai anksčiau“, – rašoma Seimo vadovo komentare, kurį BNS ketvirtadienį perdavė jo patarėja Gitana Letukienė.
„Tuo metu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė viešai pareiškė, kad, jei reikėtų rinktis, kuo tikėti – LRT žurnaliste ar socialdemokratais, ji tikėtų LRT žurnaliste. Mano įsitikinimu, pirmiausia reikėjo objektyviai išsiaiškinti visas aplinkybes, o tik tuomet daryti tokius viešus pareiškimus. Todėl dabar, LRT atlikus tarnybinį patikrinimą, bus vertinga susipažinti su jo išvadomis“, – teigė jis.
Antradienį J. Olekas sakė pasitikintis teisėsaugos sprendimu nutraukti ikiteisminį tyrimą, tačiau tikino matantis neatsakytų klausimų. Vis tik atnaujinus tyrimą Seimo vadovas sako, kad jo eigos komentuoti būtų neteisinga.
„Kadangi ikiteisminis tyrimas yra atnaujintas, būtų neteisinga komentuoti jo eigą ar spėlioti apie galimas išvadas. Kaip ir minėjau anksčiau, pasitikiu teisėsaugos institucijomis, todėl esu įsitikinęs, kad jos išsamiai įvertins visas reikšmingas aplinkybes ir pateiks atsakymus ne tik į man kilusius, bet ir visuomenei rūpimus klausimus“, – nurodė jis.
Naujausi komentarai