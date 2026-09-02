Lenkija vėl pratęsė laikiną kontrolę pasienyje su Lietuva ir Vokietija

Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle „X“ pranešė, kad planuoja pratęsti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybes tebėra aktyviai naudojamas.
„Lenkija neatmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras, jei padėtis prie sienos pagerės“, – teigiama pranešime.
Lenkija ir ES kaltina Baltarusijos diktatorių Aliaksandrą Lukašenką organizuotai gabenant migrantus iš krizės regionų prie ES išorės sienos, taip siekiant daryti spaudimą Vakarams. Daugelis šių migrantų nori iš Lenkijos keliauti toliau į Vokietiją.
Vyriausybė Varšuvoje įvedė sienų kontrolę 2025 m. liepą, reaguodama į Vokietijos vykdomas kontroles. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas galimą priemonės atšaukimą siejo su Vokietijos vyriausybės sprendimais.
Vokietija jau nuo 2023 m. spalio mėnesio vykdo atsitiktinius patikrinimus pasienyje su Lenkija, siekdama pažaboti neteisėtą migraciją. Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderas Dobrindtas įsakė suintensyvinti sienų kontrolę, kai gegužę naujoji federalinė vyriausybė pradėjo eiti pareigas. Kartu jis nurodė, kad ateityje prie sienos galės būti apgręžti ir prieglobsčio prašytojai.
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