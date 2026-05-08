Liberalų lyderė abejoja dėl pokyčių koalicijoje: „aušriečiai“ – patogus partneris

„Esame ne kartą kalbėję, kad socialdemokratams patogus partneris yra „Nemuno aušra“, todėl valios ir ryžto ieškoti kitų sprendimų, pavyzdžiui, dirbti mažumos Vyriausybėje ir derinti svarbius klausimus plačiau Seime, ką tikrai jie galėtų daryti, nėra linkę, nes tiesiog tai yra patogu“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė politikė.
Ji tvirtino abejojanti, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ryšis atsisakyti partnerystės su „aušriečiais“.
Liberalės teigimu, tai liudija ir Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko tiesus pasakymas, kad kol kas ką nors keisti neverta, nes koalicijos sutartis vykdoma.
„Juozo Oleko pasakymas apie tai, kad iš esmės viskas vykdoma, darbai vyksta, kaip (premjerė – BNS) Inga Ruginienė mėgsta sakyti: darome gerus darbus ir viskas puiku. Tai man yra visiškai akivaizdus pasiryžimas tęsti darbus toliau tokioje sudėtyje“, – sakė ji.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, dabartinė valdančioji koalicija yra patogi dėl aritmetinės daugumos, ji turi 79 Seimo narius iš 141, taip pat patogu turėti skandalingesnį partnerį, nes pats atrodai solidžiau jo fone.
„Patogu yra dirbti, kuomet turi daugiau negu 80 balsų (neseniai iš „valstiečių“ frakcijos pasitraukus dviem parlamentarams, koalicija formaliai sumažėjo iki 79 balsų – BNS), nes tada nereikia daug kalbėtis, tarkime, su politiniais oponentais. Na, tiesiog nereikia derinti klausimų Seime. Tai yra patogu“, – sakė ji.
„Patogu yra tai, kad turint tokį skandalingesnį personažą koalicijoje, visi kiti pagal kontrastą atrodo tiesiog labai solidūs. Remigijus Žemaitaitis dažnu atveju sugeria į save labai daug negatyvo, generuoja tokį neigiamą dėmesį, ir stovėdama šalia jo Inga Ruginienė ir tas pats Seimo pirmininkas Juozas Olekas atrodo solidūs politikai. Čia toks taktinis patogumas. Bet vėlgi, man atrodo, kad tokie argumentai yra silpnoki, bet jie, atrodo, veikia ir veikia jau pakankamai ilgai“, – tvirtino liberalė.
Klausimas dėl „Nemuno aušros“ likimo koalicijoje paaštrėjo po balsavimo Seime dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo Lazdijų rajone. Šio projekto nepalaikė dauguma „aušriečių“, tarp jų – ir partijos pirmininkas R. Žemaitaitis.
BNS rašė, kad LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tokį partnerių elgesį vadino nepriimtinu ir žadėjo dėl galimo jo vertinimo tartis partijos taryboje.
Ketvirtadienį interviu BNS M. Sinkevičius teigė, kad sprendimas, ar tęsti koaliciją su „Nemuno aušra“, bus priimtas artimiausiame partijos tarybos posėdyje.
Valdančiąją daugumą šiuo metu sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Parlamente jos turi 79 balsus.
