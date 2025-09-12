Liberalų sąjūdis baigia balsuoti partijos pirmininko rinkimuose

Elektroninis balsavimas bus uždarytas 18 valandą. Jis prasidėjo pirmadienį.
Dėl lyderio pareigų varžosi du kandidatai: dabartinė partijos pirmininkė, Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Plungės rajono meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.
Naujasis pirmininkas bus tvirtinamas rugsėjo 20 dieną vyksiančiame partijos suvažiavime.
Liberalų sąjūdžio pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai. Kadencijų skaičius nėra ribojamas.
Buvusi Europos šachmatų čempionė V. Čmilytė-Nielsen partijai vadovauja nuo 2019 metų.
Šiuo metu liberalai Seime turi 12 atstovų.
