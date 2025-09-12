Liberalų sąjūdžio pirmininke ketvirtai kadencijai perrinkta Viktorija Čmilytė-Nielsen

Per visuotinius rinkimus, šią savaitę vykusius elektroniniu būdu, už jos kandidatūrą balsavo 86,51 proc. liberalų, penktadienį pranešė partija.
Su V. Čmilytė-Nielsen varžęsis Plungės rajono meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis surinko 13,49 proc. balsų.
Iš viso rinkimuose dalyvavo 65,69 proc. balsavimo teisę turinčių Liberalų sąjūdžio narių.
„Esu dėkinga už bendraminčių pasitikėjimą ir suteiktą galimybę tęsti darbus, stiprinant liberalų balsą visoje Lietuvoje. Tai didelė atsakomybė, ypač šiuo metu, kai Lietuvos politikoje trūksta racionalumo, kompetencijos, dalykiškumo, o visame pasaulyje liberali demokratija patiria didelį spaudimą“, – partijos pranešime cituojama V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak jos, dabar būti liberalu, „būnant atsvara politikos klounams ir rėksniams, yra svarbu“.
„Reikia grąžinti į politiką pagarbą žmonėms ir faktams. Kartu su bendraminčiais stiprinsime liberalias vertybes ir sieksime, kad Liberalų sąjūdis išliktų stipriausia, patikima, modernia ir atsakinga liberalia politine jėga“, – teigia perrinkta politinės jėgos lyderė.
Liberalų sąjūdžio pirmininkas bus tvirtinamas rugsėjo 20 dieną vyksiančiame partijos suvažiavime.
Šios politinės jėgos lyderio kadencija trunka dvejus metus, tačiau kadencijų skaičius nėra ribojamas.
Buvusi Europos šachmatų čempionė V. Čmilytė-Nielsen partijai vadovauja nuo 2019 metų.
Šiuo metu liberalai Seime turi 12 atstovų.
