Lietuva įteikė dar vieną protesto notą Rusijai dėl jos tęsiamo karo Ukrainoje

Šį kartą nota įteikta dėl dėl lapkričio 14–17 dienomis vykdytų Ukrainos teritorijos apšaudymų, skelbia URM.
„Per juos žuvo daugiau kaip dešimt ir buvo sužeista kelios dešimtys civilių gyventojų, nukentėjo individualūs ir daugiabučiai namai, ligoninė, energetikos ir kiti infrastruktūros objektai Kyjive ir sostinės regione, Charkivo, Odesos, Sumų ir kitose srityse“, – nurodo ministerija.
Notoje, be kita ko, pažymima, kad per lapkričio 14 dienos Rusijos išpuolį, šiurkščiai pažeidžiant Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, padaryta reikšminga žala Azerbaidžano ambasadai Kyjive.
Lietuva protesto notoje taip pat atkreipia dėmesį į lapkričio 15 dieną paskelbtą vaizdo įrašą, kuriame Rusijos kariškiai Ukrainos Zaporižios srityje sušaudo du Ukrainos karo belaisvius.
„Užsienio reikalų ministerijos vertinimu, Rusijos karinė ir politinė vadovybė toliau niekaip nereaguoja nei į šiuos nusikaltimus, nei į viešai skelbiamus raginimus juos vykdyti, ir tai tik dar kartą patvirtina, kad tokie karo nusikaltimai yra vykdomi su vadovybės žinia ir pritarimu. Visi šie aukščiau išvardinti Rusijos Federacijos karinių pajėgų veiksmai laikytini karo nusikaltimais“, – sako URM.
Nuo plataus masto karo pradžios 2022 metais Lietuva Rusijai yra įteikusi ne vieną notą. Pastaruoju metu tai reguliariai daroma po kiekvieno didesnio Ukrainos apšaudymo.
Kaip skelbė BNS, prieš kelias savaites URM notą įteikė dėl Kremliaus išpuolių prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.