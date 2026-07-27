Lietuva ketina atidaryti ambasadą Brazilijoje

Tai numatyta pirmadienį registruotame Vyriausybės nutarimo projekte. Anot Užsienio reikalų ministerijos (URM), šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų, tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkst. eurų.
Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje, diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027 metais reikėtų 2 mln. eurų, o 2028-aisiais – 1,7 mln. eurų.
Ambasados steigimui dar turės pritarti Vyriausybė.
BNS skelbė, kad balandį Seimo Užsienio reikalų komitetas (URK) palaikė Lietuvos ambasados Brazilijoje steigimą.
Šiuo metu Brazilijos San Paulo mieste veikia Lietuvos generalinis konsulatas.
Brazilija yra BRICS grupės šalis, ją taip pat sudaro Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika, Egiptas, Etiopija, Iranas, JAE ir Indonezija.
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