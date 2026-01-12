 Lietuva Rusijai reiškia griežtą protestą

2026-01-12 17:05
BNS inf.

Užsienio reikalų ministerija (URM) pirmadienį įteikė griežto protesto notą Rusijos laikinajam reikalų patikėtiniui dėl Maskvos karinių pajėgų tęsiamų „masinių ir beatodairiškų“ Ukrainos miestų apšaudymų.

Lietuva Rusijai reiškia griežtą protestą / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Notoje pabrėžiama, kad šių išpuolių esminis tikslas – civilių gyventojų žudymas ir civilinės infrastruktūros griovimas siekiant įbauginti Ukrainos visuomenę“, – rašoma URM išplatintame pranešime.

Pasak ministerijos, dokumente atkreipiamas dėmesys į praėjusią savaitę per Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių atakas nukentėjusius Ukrainos gyvenamuosius rajonus, ypač Kyjive ir Kryvyj Rihe, taip pat pabrėžiama, kad milijonai Ukrainos gyventojų „dėl Rusijos kaltės yra priversti kęsti tamsą ir šaltį“.

Notoje paminėta ir Rusijos padaryta žala Kataro ambasadai Ukrainoje, taip pat pabrėžiama, kad branduolinį ginklą gebančios nešti raketos panaudojimas Lvivo srityje, šalia ES ir NATO sienos, kelia didelę grėsmę Ukrainos, likusios Europos ir pasaulio saugumui.

URM teigimu, Rusijos smūgiai taikiems gyventojams, gyvenamųjų namų rajonams ir civilinei infrastruktūrai yra šiurkštūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai ir laikomi karo nusikaltimais.

„Lietuva reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą“, – rašoma pranešime.

Kaip rašė BNS, pernai Lietuva 27 kartus įteikė notą Rusijai dėl jos vykdomų karo nusikaltimų Ukrainoje.

