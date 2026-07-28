Lietuva seks užsienio pavyzdžiu? Prabilo apie socialinių tinklų ribojimą moksleiviams

„Šiuo metu mes intensyviai nagrinėjame ne telefonų naudojimą švietimo įstaigose, o socialinių tinklų ribojimo galimybes dėl žalingos informacijos, dėl turinio, kuris tikrai veikia mūsų jaunus žmones“, – Prezidentūroje žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Nagrinėjame Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Australijos pavyzdžius ir yra tam tikros politinės iniciatyvos galbūt šiuo klausimu imtis Seimo rudens arba pavasario sesijoje“, – sakė premjeras.
Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris, kaip įtariama, kilo dėl komentarų socialiniame tinkle, šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius „Žinių radijui“ teigė, kad G. Nausėda žada rudenį grįžti prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose.
Kaip skelbė ELTA, balandį Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis sutarta patikslinti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose reguliavimą.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Mokyklos šias taisykles turi pasirengti iki 2026 metų rugsėjo 1 d.
Nepilnamečių smurto protrūkis Marijampolėje
Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
Kaip žurnalistams teigė Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, asmenys, dalyvavę nepilnamečių konflikte Marijampolėje, yra nustatyti bei apklausiami.
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