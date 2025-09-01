Lietuvoje lankosi EK vadovė Ursula von der Leyen: su prezidentu apžiūrės pasienį su Baltarusija

Vizito metu Komisijos vadovė su G. Nausėda lankysis Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokykloje Medininkuose.
Šis U. von der Leyen apsilankymas – platesnio vizito į septynias Europos Sąjungos valstybes, turinčias išorinę sieną su Rusija ir Baltarusija, dalis.
Praėjusį penktadienį ji jau lankėsi Latvijoje ir Suomijoje, šeštadienį Estijoje, sekmadienį – Lenkijoje, Bulgarijoje, o pirmadienį Komisijos vadovė be Lietuvos taip pat aplankys Rumuniją.
Viso vizito metu EK pirmininkę lydi už gynybą ir kosmosą atsakingas Komisijos narys Andrius Kubilius.
Anksčiau skelbta, jog U. von der Leyen vizitas skirtas parodyti, kad Bendrija remia valstybes joms stiprinant krašto apsaugą, didinant gynybos finansavimą, taip siekiant apsisaugoti nuo galimos Rusijos agresijos.
Naujausi komentarai