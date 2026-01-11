Lietuvoje lankosi EP vicepirmininkė Pina Picierno

Tądien taip pat numatytas politikės apsilankymas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje.
Tuo metu pirmadienį numatyti P. Picierno susitikimai su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir užsienio reikalų viceministru Sigitu Mitkumi bei vizitas į Nacionalinį krizių valdymo centrą (NKVC).
Pasak EP atstovybės Lietuvoje, apsilankymo tikslas – susipažinti su Lietuvos pasirengimu sienų apsaugos, kovos su dezinformacija ir ES saugumo srityse, įvertinti atsparumą teisinės valstybės apsaugos klausimais.
Nurodoma, jog P. Picierno dar kartą patvirtins EP solidarumą su Baltijos šalių regionu, kuriam kyla tiesioginė Rusijos grėsmė.
„Lietuva yra viena svarbiausių priešakinių Europos demokratijos linijų“, – pranešime cituojama vicepirmininkė.
„Čia konkrečiai matome Sąjungos gebėjimą ginti savo sienas, vertybes ir institucijas nuo hibridinių grėsmių, dezinformacijos ir autoritarinio spaudimo. Bendradarbiavimo su Baltijos šalimis stiprinimas reiškia visos Europos saugumo ir patikimumo stiprinimą“, – sako ji.
EP socialistams ir demokratams priklausanti italė yra atsakinga už kovą su antisemitizmu, lyčių lygybės ir įvairovės skatinimą bei EP Dafnės Karuanos Galicijos premiją už tiriamąją žurnalistiką.
P. Picierno taip pat atstovauja EP tarptautinėse saugumo organizacijose, yra Specialiojo komiteto Europos demokratijos skydo klausimais narė bei dalyvauja ES ir Ukrainos parlamentinės asociacijos komitete.
