Lietuvoje vėl lankosi JAV prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai

Tai patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM). Kaip teigiama jos pranešime, ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo.
„Politinių kalinių išlaisvinimas yra itin svarbus humanitarinis tikslas. Vertiname Jungtinių Valstijų lyderystę ir dedamas pastangas grąžinti laisvę žmonėms, kurie buvo neteisėtai įkalinti dėl savo pažiūrų ir pilietinės veiklos“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Jis pabrėžė, kad Lietuva toliau teiks visą būtiną paramą JAV humanitarinėms pastangoms bei išlaisvintiems politiniams kaliniams.
Susitikime K. Budrys taip pat pažymėjo, kad Lietuva teigiamai vertina kiekvieną politinių kalinių paleidimo atvejį, bet bendras politinių kalinių skaičius Baltarusijoje išlieka didelis, o represijos prieš pilietinę visuomenę tęsiasi.
Ministras atkreipė dėmesį, kad Baltarusija išlieka glaudžiai integruota į Rusijos karinę ir saugumo architektūrą, toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei prisideda prie karinio spaudimo Vakarams.
Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. K. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latviją mastas.
K. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį – tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos siena, naudojamus neteisėtam migrantų gabenimui.
„Tokie gerai įrengti tuneliai negalėtų būti statomi be Baltarusijos institucijų pagalbos ar bent jau jų žinios. Tai dar vienas pavyzdys, rodantis, kad Minsko režimas ir toliau naudoja migraciją kaip spaudimo priemonę prieš Europos Sąjungą ir jos valstybes nares“, – sakė ministras.
BNS rašė, kad praėjusį kartą J. Coale'as Minske lankėsi kovą. Tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trąšų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą.
Kaip skelbė nepriklausomas Baltarusijos naujienų portalas „Zerkalo“, J. Coale'as šios savaitės vizitais siekia dar vienos kalinių grupės paleidimo, kurios dydis gali siekti kelis šimtus žmonių.
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