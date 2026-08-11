Lietuvos vadovams – raginimas iš JAV kongresmenų

„Raginame toliau drąsiai eiti šiuo keliu ir išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu, kuris jau dešimtmečius yra patikimas mūsų šalių partneris“, – rašoma pirmadienį paviešintame laiške.
Dokumente kreipiamasi į prezidentą Gitaną Nausėdą, premjerą Mindaugą Sinkevičių, Seimo pirmininką Juozą Oleką, užsienio bei krašto apsaugos ministrus Kęstutį Budrį bei Robertą Kauną.
Laišką pasirašė respublikonai Mario Diazas-Balartas (Marijas Diasas-Balartas), Andy Barras (Endi Baras) bei demokratai Ami Bera (Amis Bera), Gregas Stantonas.
Jame teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis, palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama „atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratines vertybes“.
„Be to, Kinijos Liaudies Respublika ir toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą, o tai prieštarauja Europos interesams“, – pažymima dokumente.
Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
M. Sinkevičiaus Vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti „diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse narėse“.
Dar praėjusią savaitę po susitikimo su K. Budriu parlamento vadovas J. Olekas teigė matantis pažangą siekiant normalizuoti Vilniaus ir Pekino santykius.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
„Mes palankiai įvertinome 2022 metų Lietuvos sprendimą pasitraukti iš „17+1“ formato (...). Mes vertiname tai, kad Lietuva visada buvo stipri lyderė tarp ES šalių, pasipriešinusi autokratinėms įtakoms ir 2021 metais pakvietusi Taivaną atidaryti atstovybę, pavadintą „Taivaniečių atstovybės biuru“, – rašoma laiške.
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