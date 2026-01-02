LRT valdyseną peržiūrėsianti Seimo darbo grupė planuoja išklausyti žurnalistų siūlymus

Pagal parengtą reglamento projektą, darbo grupė turės pateikti išvadas ir siūlymus dėl LRT valdysenos modelio bei jo teisinio reglamentavimo tobulinimo.
Jai siūloma įvertinti dabartinį reguliavimą, išanalizuoti nacionalinio transliuotojo valdymo, priežiūros ir atskaitomybės mechanizmus, įvertinti kitų valstybių patirtį, nustatyti galimas rizikas LRT nepriklausomumui, skaidrumui ir atskaitomybei, išanalizuoti įstaigos finansinių išteklių naudojimo teisinį reglamentavimą, skaidrumo ir efektyvumo užtikrinimo mechanizmus bei parengti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo.
Reglamento projekte taip pat numatyta, kad jos posėdžiai bus transliuojami viešai.
Penktadienį darbo grupė ketina išklausyti Žurnalistų profesionalų asociacijos bei Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos iniciatyvinės grupės pozicijas dėl LRT valdysenos teisinio reglamentavimo.
Pagal Seimo valdybos sprendimą darbo grupei priklauso 12 politikų ir penki žiniasklaidos organizacijų atstovai. Kaip išorinius ekspertus žadama kviesti Medijų tarybos atstovus.
Grupė savo išvadas ir siūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Kaip rašė BNS, sudaryti darbo grupę, siekiant parengti LRT įstatymo pataisas dėl jos valdysenos keitimo, sutarta praėjusią savaitę per Seimo frakcijų lyderių susitikimą Prezidentūroje su Gitanu Nausėda.
Po šio susitikimo šalies vadovas pareiškė, kad valdantieji pažadėjo netaikyti skubos LRT įstatymo pataisoms, o opozicija – specialiai projekto svarstymo nevilkinti.
Valdantieji planavo dar gruodžio viduryje skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Opozicijos atstovai, siekdami stabdyti projekto priėmimą skubos tvarka, paskutinėmis Seimo rudens sesijos dienomis taikė parlamentinę filibusterio taktiką, jie registravo apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai pataisai.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai