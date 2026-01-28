LRT valdyseną peržiūrinti Seimo darbo grupė pradės vertinti pateiktus pasiūlymus

„Pereitume per visus pasiūlymus konkrečius, kuriuos mes turime gavę (...), padarytumėm tokią suvestinę, ką turime, ir tada gražiai praeitume, kiek galėsim per vieną dieną arba per kelias. Žiūrėtumėm, kur yra skirtumai ir kur yra suartėjimas“, – pirmadienį vykusio posėdžio metu sakė darbo grupės pirmininkas Juozas Olekas.
Pasak Seimo vadovo, taip pat bus diskutuojama, kokia forma pateikti siūlymus dėl transliuotojo valdysenos keitimo.
Po antradienį Vyriausybėje vykusio koalicinės tarybos posėdžio keli valdančiųjų partijų atstovai teigė sutarę, jog Seimo pavasario sesijoje bus pateiktas naujas, platesnės apimties LRT valdysenos pakeitimų projektas.
Gruodžio pabaigoje sudarytai darbo grupei priklauso 12 politikų ir trijų žiniasklaidos organizacijų atstovai. Kaip išorės ekspertai pakviesti Medijų tarybos deleguoti žmonės. Dalyvauti grupės veikloje atsisakė Žurnalistų profesionalų asociacijos ir LRT iniciatyvinės grupės atstovai, nes į jos sudėtį neįtrauktos Medijų tarybos pasiūlytos organizacijos.
Savo siūlomus pakeitimus ir pastebėjimus darbo grupei jau pristatė Valstybės kontrolė, LRT taryba, Interneto žiniasklaidos asociacija, nacionalinio transliuotojo administracija.
Taip pat Seimo Tyrimų skyrius, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos žurnalistų sąjunga, parlamento opozicija, Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybinės mokesčių ir darbo inspekcijos.
Politikai buvo susitikę ir su Venecijos komisijos atstovais.
Grupė savo išvadas bei siūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Kaip rašė BNS, darbo grupė sudaryta po to, kai valdantiesiems Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo parengtų pataisų, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas pareiškus jam nepasitikėjimą, kai nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba apkaltinus jį netinkamu funkcijų vykdymu. Tokiu atveju nacionalinio transliuotojo vadovas pareigų netektų slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
