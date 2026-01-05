Iš LSDP ir pareigų traukiasi Vilkaviškio vicemeras: jau ilgą laiką graužia sąžinę

Apie šį savo sprendimą pirmadienį jis paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Šiandien pateikiau prašymą nutraukti narystę LSDP“, – pranešė jis.
Politikas tvirtino nuo pat pradžių nepritaręs partijos vadovybės sprendimui į valdančiąją koaliciją pakviesti „aušriečius“.
„Polinkis skaldyti visuomenę, sisteminis nepasitikėjimo demokratinėmis institucijomis skatinimas, neapykantos kalba, botų veikla socialiniuose tinkluose, sąmokslo teorijos – visa tai, ką ši partija nešiojasi savo kišenėje“, – teigė jis.
Anot J. Juškausko, tą poziciją jis pakartojęs ir prieš pora mėnesių per LSDP tarybos posėdį.
Politiko teigimu, buvimas koalicijoje su „Nemuno aušra“ – tai populistų legalizavimas per bendradarbiavimą.
„Iš alternatyvios realybės atkeliavęs kultūros ministras, ritmologas viceministro kėdėje, („Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus – BNS) Žemaitaičio susitikimas su rusijos geriausiais draugais Europoje, skuba svarbiuose valstybės klausimuose, kuriuos pristabdo ir diskusijai kviečia tik stiprus pilietinės visuomenės veikimas, – tai yra, mano nuomone, tik keletas pavyzdžių, kuriuos atneša toks besitęsiantis bendradarbiavimas. Nesant tokiam bendradarbiavimui, tikiu, kad panašių dalykų nebūtų“, – rašė J. Juškauskas.
Pasak jo, tokia situacija „jau ilgą laiką graužia sąžinę“.
Ir tikriausiai priėjau prie to, kad arba sąžinė susigrauš, arba liksiu iki galo ištikimas asmeniniams įsitikinimams bei vertybėms.
„Ir tikriausiai priėjau prie to, kad arba sąžinė susigrauš, arba liksiu iki galo ištikimas asmeniniams įsitikinimams bei vertybėms. Suprantu ir antrąjį šio savo sprendimo etapą – nepriklausomumas partijai nutraukia darbinius santykius čia vietoje, kadangi dabar einamos pareigos yra politinio pasitikėjimo“, – teigė vicemeras.
J. Juškauskas Vilkaviškio rajono vicemero pareigas ėjo nuo 2023 metų gegužės mėnesio.
Anksčiau jis ėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pareigas.
BNS rašė, kad po 2024 metų spalį vykusių Seimo rinkimų daugiausia balsų gavusi LSDP į valdančiąją koaliciją pakvietė politikos naujokę „Nemuno aušrą“. Tuomet jos lyderis R. Žemaitaitis buvo teisiamas, o šiuo metu yra pripažintas kaltus dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo.
