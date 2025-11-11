LSDP lyderis: Žemaitaitis testuoja socialdemokratų kantrybę

„Vis testuoja ir bando socialdemokratų kantrybę. Ta kantrybė, aišku, ne begalinė. Aišku, kad be emocinio lauko ir to, kas vyksta viešojoje erdvėje, mes turime nepamiršti, kad čia – ne vaikų žaidimas ir ne smėlio dėžė. Čia valstybės politika. Mes, kaip politikai, turime būti atsakingi, socialdemokratai jaučia atsakomybę“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius.
„Svarbu vis tik išlaikyti valstybės kryptį, priimti biudžetą, priimti didžiausią įmanomą per valstybės istoriją finansavimą gynybai, saugumui. Mums tas svarbu, o kartais mus bandoma už rankos nuvesti į, sakyčiau, tokį emocinį pasistumdymą, susipriešinimą ir savotiškai tarp eilučių pareikalauti kokių nors politinių veiksmų. (...) Kita vertus, visus kviečiu suprasti, kokios to pasekmės trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu, kokios to pasekmės sprendimų priėmimui, valstybės valdymo stabilumui. Ir tą vertiname ir mes. Ir kol kas agresyvių ir radikalių veiksmų nesiimame. Bet tai nereiškia, kad apie juos negalvojame“, – pabrėžė politikas.
Vis tik, klausiamas apie pastarųjų dienų R. Žemaitaičio pareiškimus užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atžvilgiu bei viešojoje erdvėje surezonavusį susitikimą su Vengrijos ministru Peteriu Szijjarto, M. Sinkevičius pažymėjo, kad „aušrietis“ visada buvo „aktyvus savo pasisakymais, kartais pralenkiančiais etiką ir politinio veikimo žanrą“.
„Vienok, žiūriu į tuos susitikimus ir tą retoriką Kęstučio Budrio atžvilgiu, bet kažkaip galvoju, kad gal žmogus kartais pamiršta – mes esame koalicijos partneriai, mes esame suformavę valdžią, veikiančią šiuo metu Lietuvoje, ir būtent prezidento ir Vyriausybės atsakomybė yra formuoti užsienio politiką – aišku, tame dalyvauja procese ir Seimo komitetai“, – kalbėjo LSDP vadovas.
„Kažkoks naujas žanras pasisakyti, susitikti, išreikšti pozicijas – viskas gerai, žmogus yra Seimo narys, turi turėti ir gali turėti, ir gerai, kad turi nuomonę, yra aktyvus politinio lauko dalyvis. Bet, kita vertus, reikia nepamiršti, kad, vis dėlto, tie įgaliojimai yra kuklūs, Seimo nario, partijos lyderio, bet tikrai ne Užsienio reikalų ministerijos ministro, šalies vadovo. Ir tos improvizacijos yra tik asmeninio pobūdžio“, – svarstė jis.
Apskritai, tęsė M. Sinkevičius, tokiais nevienareikšmiškais pareiškimais ir elgesiu R. Žemaitaitis siekia išlikti dėmesio centre.
„Turbūt, čia ir yra pagrindinis Remigijaus Žemaitaičio siekis – vis tik, prožektorių šviesas visomis įmanomomis progomis nukreipti į save. Jis tą sėkmingai daro, o mes kalbėdami jam padedame“, – dėstė jis, pažymėdamas, kad komentuodamas „Nemuno aušros“ lyderio elgesį jaučiasi tarsi būdamas jo atstovu spaudai.
„Aš visai nenoriu, tiesą sakant, šnekėti apie Remigijų Žemaitaitį, jo improvizacijas ir jo veikimą. Nes, tiesą sakant, jis man neatrodo toks reikšmingas ir reikalaujantis tokio ir visuomenės, ir politikų, ir žurnalistų dėmesio“, – kalbėjo socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras.
„Mažiau dėmesio rodysime, gal mažiau žmogus ir improvizuos“, – apibendrino jis.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu. „Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
