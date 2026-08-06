LSDP posėdyje rasto įrašančio tušinuko istorijoje – dar ne pabaiga: atnaujintas ikiteisminis tyrimas

Šią savaitę prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti.
Skelbiama, kad atnaujinus ikiteisminį tyrimą bus atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant kompleksiškai įvertinti visas nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmingas aplinkybes, taip pat tušinuko-diktofono palikimo posėdžio salėje aplinkybes bei galimus jo panaudojimo tikslus.
Sprendimas atnaujinti tyrimą buvo priimtas aukštesniajam prokurorui patikrinus rugpjūčio 4 dieną priimtą nutarimą, kuriuo ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas.
Prokuratūros teigimu, nutarimas priimtas tinkamai neįvertinus sprendimui reikšmingų aplinkybių visumos, todėl jis panaikintas, o ikiteisminis tyrimas – atnaujintas.
Kaip skelbė BNS, ankstesnis sprendimas nutraukti tyrimą buvo priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Tiesa, teisėsauga nustatė, kad tušinukas priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, tačiau nebuvo gauta objektyvių duomenų, jog ji siekė paliktu įrenginiu rinkti informaciją apie politinę partiją įrašant LSDP tarybos posėdį.
Pati E. Samoškaitė pripažįsta, kad tušinukas priklausė jai, bet neigia įrenginį palikusi minėtame posėdyje.
Savo ruožtu kai kurie LSDP atstovai tikino matantys poreikį ankstesnį prokuratūros sprendimą skųsti.
Kaip BNS informavo Generalinė prokuratūra, tyrimas atnaujintas aukštesniojo prokuroro sprendimu, skundo dėl tyrimo nutraukimo nebuvo gauta.
LRT yra inicijavusi tarnybinį patikrinimą dėl E. Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo, o Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė žurnalistę iš savo gretų pašalinusi.
(be temos)