LSDP vedlys: Juozas Olekas turėtų likti dirbti Seimo pirmininku

„Aš manau, kad J. Olekas tikrai gerai atlieka savo darbą, darbuojasi, ir manau, kad tęs jis tą darbą sėkmingai toliau“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Sinkevičius.
Pasak M. Sinkevičiaus, po koalicijos derybų su demokratais ir „valstiečiais“ Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams.
„Nemanau, kad dėl Seimo pirmininko klausimų apskritai iškils formuojant naujas politines daugumas. Greičiausiai keisis tiktai Seimo pirmininko pavaduotojai“, – kalbėjo LSDP lyderis.
Kaip rašė BNS, J. Olekas buvo išrinktas Seimo pirmininku pernai rugsėjį. Jis pakeitė iki tol šias pareigas ėjusį buvusį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderį Saulių Skvernelį, iš pastarųjų pareigų pasitraukusį pavasarį dėl teisėsaugos įtarimų korupcija.
Praėjusį savaitgalį socialdemokratai nutarė šalinti iš valdančiosios koalicijos „Nemuno aušrą“ ir pradėti derybas dėl naujos daugumos su demokratais, koalicijoje išlaikant ir „valstiečius“.
J. Olekas prieš šiuos sprendimus pabrėžė darbų tęstinumą ir gebėjimą ligšiolinei koalicijai priimti sprendimus.
Po sprendimų Seimo pirmininkas kalbėjo, kad būnant koalicijoje su „Nemuno aušra“ teko daryti ideologinių nuolaidų, jis vylėsi, kad naujoji dauguma labiau atspindės kairiųjų nuostatas.
Koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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