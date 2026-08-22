LVŽS patvirtino dar keturiolika kandidatų į merus

„Patvirtinome visus kandidatus, ką skyriai buvo pateikę“, – Eltai teigė LVŽS rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė.
Pasak politikės, visi „valstiečių“ keliami kandidatai savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose bus aiškūs spalio mėnesį.
Alytaus rajone mero posto sieks Petras Valiūnas, Jonavos rajone – Renata Sorakienė, Kalvarijoje – Vincas Plikaitis, Kėdainių rajone – Dalius Serafinas, Klaipėdos mieste – Romas Karmazinas, Marijampolėje – Kęstutis Tumelis, Panevėžio rajone – Edmundas Toliušis, Plungės rajone – Andriejus Stančikas, Rokiškio rajone – Lina Meilutė-Datkūnienė, Šilutės rajone – Rudolfas Barauskas, Trakų rajone – Daiva Griškevičienė.
Tuo metu dėl dar vienos kadencijos Anykščių rajone kovos Kęstutis Tubis, Ignalinos rajone – Laimutis Ragaišis, Šiaulių rajone – Česlovas Greičius.
Tiesa, dalis kandidatų į merus buvo patvirtinti dar balandį vykusiame LVŽS tarybos posėdyje.
Savivaldybės vadovo posto Alytaus mieste sieks Artūras Galakvoščius, Elektrėnuose – Raimondas Ivaškevičius, Kupiškio rajone – Eglė Blaževičienė, Palangoje – Darius Kubilius, Pasvalio rajone – Danutė Jablonskytė-Raščė, Prienų rajone – Laimutė Jančiukienė, Utenos rajone – Jurgita Daubarienė.
Dar vienos kadencijos sieks Raseinių rajone – Arvydas Nekrošius, Skuodo rajone – Statys Gutautas, Šakių rajone – Raimondas Januševičius, Visagine – Erlandas Galaguz.
Šiuo metu 8 Lietuvos savivaldybėse mero postus užima „valstiečiai“.
Savivaldų tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 m. pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo 2026 m. rugsėjo.
(be temos)