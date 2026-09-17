M. Sinkevičius apie vizitą į JAV: jis įvyks, kai abi pusės bus pasiruošusios

„Reikia turėti ką pasiūlyti ir reikia turbūt turėti ko paprašyti. Turbūt mes ko turime – turiu omeny ir rotaciją. Aš tikrai ambicingai norėčiau siekti gal net ne rotuojamos, o dislokuojamos karių grupės Lietuvos žemėje, bet, vėlgi, reikia dirbti ir ties tuo, ką mes galime pasiūlyti“, – ketvirtadienį Vyriausybės valandos metu Seime sakė premjeras.
Pasak jo, vizitui į JAV taip pat svarbūs kariniai įsigijimai, darbas kitomis temomis bei diplomatinis pasirengimas.
„Diplomatinės patirties turintys puikiai žinote, kad tas nepasidaro per naktį ar per savaitę. Tam reikia laiko, tam reikia pastangų, ties tuo dirbama ir tas bus daroma. Kai tik abi pusės būsime pasiruošusios, manau, kad tas susitikimas galės įvykti“, – teigė premjeras.
M. Sinkevičius taip pat pažymėjo, kad šie darbų jau vyksta. Pasak jo, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvykęs į JAV, kur lankysis Vašingtone ir Jungtinėse Tautose.
ELTA primena, kad K. Budrys rugsėjo 16–20 dienomis lankosi Vašingtone. Vizito metu numatyti susitikimai su JAV administracijos atstovais, kuriuose ketinama aptarti Lietuvos ir JAV politinį, saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą.
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