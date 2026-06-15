Malinauskas prognozuoja, ko iš demokratų nebus naujoje Vyriausybėje

– Viskas daug paprasčiau. Ir socialdemokratai, ir demokratai tikrai mato, kad Ingos Ruginienės reitingas yra labai žemas, ir ji pati tai mato. Negali būti tiek atitrūkęs nuo realybės, kad to nematytum. Tada kyla klausimas, ką daryti, nes ir patiems demokratams eiti į Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybę, ją formuojant iš naujo, aišku, yra žymiai naudingiau negu eiti pas I. Ruginienę. Juo labiau kad M. Sinkevičius yra tai žadėjęs. Vėlgi, čia ta pati istorija kaip su tarybos posėdžiu. Aš irgi, jeigu reikėtų statyti pinigus, statyčiau už tai, kad M. Sinkevičius tikrai taps premjeru. Bet kas jam šaus į galvą paskutiniu momentu, niekas nežino, nes čia vieno žmogaus sprendimas. Jis gali ateiti ir pasakyti: „Žiūrėkit, nutariau, pasitariau su šeima.“ Jau esame girdėję panašių pareiškimų. Atsimenu, kai buvo kalbama apie partijos pirmininko pareigas, jis sakė, kad nusprendė, jog mažiau streso jam bus Jonavoje ir taip toliau. Kitas dalykas – aš atsimenu, kai buvo svarstoma dėl tų postų. Buvo aiškiai įvardyta, kad yra trys potencialūs ministrai ir trys ministerijos, kuriose galėtų keistis vadovybė. Tai yra Energetikos ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija. Buvo įvardyti ir trys žmonės: kad K. Mažeika galėtų užimti žemės ūkio ministro postą, T. Tomilinas – aplinkos ministro, o Lukas Savickas galėtų ateiti į Energetikos ministeriją. Vėlgi, viskas dėliojasi, ir panašu, kad bent jau dviejų iš tų trijų įvardytų žmonių Vyriausybėje nebus. Aišku, mes jau rytoj turėtume sužinoti.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
– O kurių, jūsų nuomone, nebus iš tų trijų?
– Aš nenoriu sakyti pavardžių, bet manau, kad nebus nei Tomilino, nei Mažeikos. Vietoj jų bus kiti žmonės, kurie bus deleguoti. Tada jau patys išgirsime ir pamatysime. Čia galima ir stipriai prašauti, bet mano spėjimas būtų toks. Ir klausimas, ką tie nauji žmonės iš tikrųjų padarys. Nes jeigu nieko, tai, manau, mes tiesiog matysime demokratų pabaigą, užgesimą. O jeigu ateis žmonės, kurie iš tikrųjų galėtų dar kažką parodyti, padaryti ir sukurti kontrastą tai politikai, kuri buvo iki šiol, galbūt jų laukia labiau Laisvės partijos ateitis – kai esi ties 5 proc. riba, bet turi galimybę ją peržengti. Aš priminsiu, kad buvo toks variantas. Pavyzdžiui, Liberalų sąjūdis dar Eligijaus Masiulio laikais ir konservatoriai, būdami mažesniais partneriais, sugebėjo auginti savo reitingus, nes daugmaž žinojo, į ką apeliuoja – į laisvus, mažesnius mokesčius mokėti norinčius, darbščius žmones iš didesnių miestų ir taip toliau. Tai klausimas, į kokią nišą bandys taikyti demokratai. O socialdemokratams lygiai taip pat reikės atsiriboti nuo Remigijaus Žemaitaičio, savo partnerio, ir kažkokiu būdu pasiūlyti savo buvusiems rinkėjams alternatyvą – kad gali būti solidesni, priimti geresnius sprendimus, duoti geresnį rezultatą.
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