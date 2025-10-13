Malinauskas: žinau, kad vyksta LSDP konsultacijos su demokratais

„Jokios konsultacijos tikrai nevyksta šiuo metu. Su Mindaugu (Sinkevičiumi – ELTA) pabendraujame – tai faktas. Bet kol kas tikrai nieko nevyksta ir negali vykti, nes socialdemokratai apsisprendė likti koalicijoje su „Nemuno aušra“. Mums tai yra nepriimtina“, – Eltai teigė politikas, komentuodamas viešojoje erdvėje pasirodžiusius svarstymus, kad galbūt šiuo metu demokratai kalbasi su buvusiais partneriais apie galimą sugrįžimą į valdančiąją daugumą.
Pirmadienį tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas „Žinių radijui“ tikino žinąs, kad socialdemokratai konsultuojasi su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ dėl galimo S. Skvernelio vedamos partijos sugrįžimo į koaliciją.
„Ne manau, o žinau, kad vyksta konsultacijos su demokratais. Yra kalbama apie tai, kokia būtų jų sugrįžimo kaina“, – komentavo S. Malinauskas.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Kaip jau rašyta, valdantieji socialdemokratai praėjusią savaitę nutarė likti koalicijoje su „Nemuno aušra“, tačiau iš jos perimti kultūros ministro portfelį. Šalies vadovas Gitanas Nausėda dar kiek anksčiau pareiškė neskirsiantis „aušriečių“ kandidato kultūros ministru.
LSDP taryba tokį sprendimą priėmė po kilusių kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios partijos pirmininko R. Žemaitaičių pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
S. Skvernelio teigimu, jeigu iš koalicijos būtų pašalinti „aušriečiai“, būtų galima grįžti prie pokalbių dėl paramos.
„Jeigu apsispręstų ir pasakytų LSDP, kad viskas, „Nemuno aušra“ yra iš koalicijos pašalinta, tada būtų galima ir kalbėtis kažką tai, kaip ten paramos forma“, – teigė buvęs Seimo pirmininkas.
Pasak politiko, demokratams svarbiausia, jog nebūtų „spekuliuojama ir gąsdinama dėl biudžeto“.
„Čia, žinote, daug žmonių galvoja, kad Dieve, Dieve, nebus biudžeto arba kažkaip sunkiai strigsime mes visi, valstybė sužlugs“, – sakė S. Skvernelis.
„Biudžetas yra sudėliotas. Yra ministras, nėra ministro, biudžeto esmę sudėliojo klerkai, arba tie gerąja prasme biurokratai ministerijose. O ministras gali atėjęs ten politinę kryptį pakreipti tiktai. Tai čia nereikia gąsdinti, bet jeigu reikia, mes nesavanaudiškai pasirengę dėl biudžeto kolegoms padėti ir šitą žinią jie žino“, – kalbėjo jis.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Iki tol dirbo socialdemokratų, demokratų ir „Nemuno aušros“ koalicija.
