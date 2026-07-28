Marijampolėje sumušus paauglę – prezidento reakcija: mokyklose lauks svarbūs pokyčiai?

Taip prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius reagavo į įvykį Marijampolėje, kur liepos viduryje bendraamžių buvo sumušta nepilnametė mergina.
Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose.
„Prezidento nuomone, palikti šio klausimo savireguliacijai tikrai jau nebeišeina ir prezidentas grįš jau šį rudenį prie klausimo, kaip mes reguliuojame išmaniuosius telefonus mokyklose“, – „Žinių radijui“ sakė V. Augustinavičius.
Pasak jo, šia tema daug kalbėta ir su vidaus reikalų ministru, subūrusiu darbo grupę klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje.
„Tai vienas iš būdų, be abejo, yra sureguliuoti mobiliuosius telefonus mokyklose. Tai negali būti savireguliacija, tai turi būti labai aiškios taisyklės visai Lietuvai“, – kalbėjo patarėjas.
Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarkas, grįstas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.
Vis dėlto Prezidentūra ne pirmą kartą sako, kad įstatymas turi būti sugriežtintas įvedant konkrečius draudimus mobiliuosius naudoti mokykloje.
„Galima diskutuoti, iki kokios klasės arba amžiaus grupės, ir mes tikimės čia ekspertinio indėlio“, – sakė V. Augustinavičius.
Jo teigimu, Lietuva taip pat remia diskusijas Europos Sąjungoje dėl galimo prieigos prie socialinių tinklų ribojimo vaikams.
„Akivaizdu, kad labai artėja tas terminas, kai tie sprendimai bus neišvengiami, ypač reguliacinė pusė, nes tiktai minkštosiomis priemonėmis jau rezultatų mes nepasieksime“, – tvirtino prezidento patarėjas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, kad svarstant galimybę vaikams uždrausti socialinius tinklus, pirmiausia šį klausimą reikėtų aptarti su visuomene.
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