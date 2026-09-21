Martynas Katelynas pristatys pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo pokyčių paketą

Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai, būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą.
„Saugumo grėsmės keičiasi, todėl pareigūnas privalo turėti aiškų teisinį pagrindą veikti. Grąžiname įspėjamojo šūvio galimybę ir stipriname pareigūnų apsaugą. Valstybė negali reikalauti iš pareigūno rizikuoti dėl visuomenės saugumo, o paskui palikti jo vieno su teisinių pasekmių rizika“, – teigia M. Katelynas.
Vidaus reikalų ministro teigimu, valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos.
„Pareigūnas, veikdamas pagal įstatymus ir atlikdamas pareigą visuomenei, neturėtų baimintis, kad dėl teisėto veikimo pats taps kaltinamuoju“, – pabrėžė jis.
Kaip rašė BNS, ministras rugsėjo pradžioje ragino teisiniame reguliavime atsisakyti neišvengiamo pavojaus pareigūnams naudojant ginklą, taip pat grąžinti įspėjamojo šūvio galimybę.
M. Katelynas anksčiau teigė, kad įspėjamasis šūvis į orą kaip tarpinis variantas tarp kitų specialiųjų priemonių ir ginklo kaip mirtinos priemonės panaudojimo turėtų atgrasyti galimą pažeidėją nuo tolesnių veiksmų.
Ministro atstovas Šarūnas Dvareckas BNS anksčiau nurodė, kad bus siūlomi Valstybės sienos ir jos apsaugos, Viešojo saugumo tarnybos, Policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės, Bausmių vykdymo sistemos, Muitinės, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vadovybės apsaugos, Žvalgybos įstatymų bei Baudžiamojo kodekso pakeitimai.
Dabar įstatymai įspėjamojo šūvio galimybės Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių statutinių įstaigų pareigūnams nenumato. Įstatymuose taip pat įtvirtinta, kad šaunamieji ginklai ir sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais.
Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas suintensyvėjo žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie liepos incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
BNS skelbė, kad Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudymo ir piktnaudžiavimo bylą, kurioje pasienietis kaltinamas šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovęs vairuotoją.
Tuo metu moterį nušovusį policininką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gegužę išteisino dėl nužudymo ir piktnaudžiavimo. Šios bylos sulaukė didelio atgarsio tarp pareigūnų, policijos ir pasienio tarnybos vadovai buvo išreiškę paramą teisiamiems pavaldiniams.
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