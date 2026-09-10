Martynas Katelynas su europarlamentarais aptars Migracijos pakto įgyvendinimą, pirmininkavimą ES

Šiuos klausimus planuojama aptarti Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) darbo grupės migracijos klausimais posėdyje.
Pasak ministerijos, Migracijos ir prieglobsčio pakto taikymo įvertinimas bus vienas svarbiausių vidaus reikalų srities Lietuvos pirmininkavimo ES etapų.
Kaip skelbė BNS, birželį visoje ES įsigaliojo naujasis Migracijos ir prieglobsčio paktas, kuriuo iš esmės pertvarkoma Bendrijos migracijos politika, užtikrinant didesnį valstybių narių saugumą, efektyvesnį išorės sienų valdymą ir tvaresnį solidarumo mechanizmą.
Vyriausybė pernai gruodį yra nusprendusi, kad Lietuva pagal šį paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Gegužę BNS pranešė, kad Lietuva ketina priimti 58 migrantus iš Kipro bei sumokėti 1,14 mln. eurų įmoką.
Savo ruožtu M. Katelynas teigė palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad tokia ministro idėja svarstytina.
Solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą Bendrijos narėms pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele.
Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje rugsėjo pradžioje buvo registruota beveik 227 tūkst. užsieniečių, turinčių galiojančius leidimus gyventi.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.
Naujausi komentarai