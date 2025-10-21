 Matulionis: bandymas kritikuoti Vyriausybę dėl gynybos biudžeto atrodo veidmainiškai

2025-10-21 18:22
Marta Kraujelytė (ELTA)

Prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio teigimu, kritika Vyriausybei dėl ateinančių metų gynybos finansavimo atrodo veidmainiškai.

Deividas Matulionis
Deividas Matulionis / D. Labučio/ELTOS nuotr.

 Anot jo, svarbiausia tai, jog krašto apsaugos sistemos finansavimui numatyta valstybės biudžeto dalis siekia 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ir yra didžiausia istorijoje.

„Truputį atrodo nekorektiškai ir netgi šiek tiek veidmainiškai bandymas kritikuoti dabartinę Vyriausybę už gynybos biudžetą“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.

„(Veidmainiška – ELTA) kabinėtis prie kažkokių smulkmenų, detalių, kurios esmės nekeičia”, – sakė jis.

Prezidento patarėjo teigimu, svarbiausia tai, jog ateinančių metų valstybės biudžete numatytas krašto apsaugos finansavimas yra didžiausias istorijoje.

„Visi tie šalutiniai puldinėjimai „tas negerai, tas negerai“... Esmė juk yra tokia, kad niekada istorijoje mes neturėjome tokio gynybos biudžeto, koks yra dabar pateiktas“, – sakė jis.

„Galiu prisiminti tuos laikus, kai gynybos biudžetas buvo 350 mln., tai kažkur dvylika kartų mažesnis nei dabar yra pateiktas.  (...) Tikrai esame dėkingi šiai Vyriausybei už priimtą sprendimą“, – pridūrė D. Matulionis.

Antradienį Seimui pateiktas 2026-ųjų valstybės biudžeto projektas, kuris iki gruodžio bus svarstomas parlamento posėdžių salėje ir komitetuose.

Biudžete planuojama rekordiškai didinti gynybos finansavimą – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams projekte skirta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.

 

 

