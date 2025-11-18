Mindaugas Sinkevičius: didelė tikimybė, kad siena su Baltarusija bus atidaryta

„Manau, kad labai didelė“, – paklaustas, kokia tikimybė, kad anksčiau nei planuota bus atidaryta siena su Baltarusija, Seime žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Daug noro tą situaciją užkardyti, turbūt su oro sąlygomis viskas susiję, bet norisi tikėti, kad ir Baltarusija padarė savo išvadas (dėl kontrabandinių balionų – BNS)“, – pridūrė M. Sinkevičius.
M. Sinkevičius pirmadienį tikino, kad svarbūs sprendimai šiuo klausimu bus priimti antradienį Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
„Nacionalinio saugumo komisija priims adekvačiausius ir visų vežėjų, įmonių, veikiančių ir įkalintų su savo transporto vilkikais, interesus atitinkantį geriausią sprendimą“, – antradienį sakė politikas.
„Situacija dinamiška ir tikimės, kad ji normalizuosis. Tai ne tik teorinės prielaidos, bet ir padaryti nuoseklūs veiksmai tiek kriminalistų, sienos apsaugos, muitinės, policijos pajėgų, tiek politiniai žingsniai diplomatiniai. Tikiuosi, kad tokia situacija neatsikartos“, – pridūrė socialdemokratų lyderis.
Lenkijai pirmadienį atidarius du pasienio su Baltarusija punktus M. Sinkevičius sako, kad kaimyninių valstybių solidarumas jaučiamas, apie situaciją dėl kontrabandinių balionų ir įstrigusių vilkikų kalbėta ir su JAV.
„Solidarumo paieškos visą laiką yra ant stalo (...), solidarumas pradžioje (..) buvo, žinome, kad ir iš Lenkijos pusės jis buvo išreikštas. Bet mes vertiname iš savo nacionalinės politikos veiksmus, kuriuos dabar, einamuoju momentu turime padaryti“, – teigė jis.
„Manau, kad buvo daroma viskas maksimaliai ir įvairiomis kryptimis. Rezultatas galbūt galėjo būt kitoks, bet pastangos buvo dedamos maksimalios“, – sakė M. Sinkevičius.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį taip pat teigė, jog Lietuva atverti du uždarytus pasienio punktus su Baltarusija galėtų dar iki lapkričio 30-osios. Tuo metu prezidento patarėjas Deividas Matulionis sakė, kad ar bus priimtas toks sprendimas, priklausys nuo Baltarusijos veiksmų.
BNS rašė, kad Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių atstovai antradienį ketina susitikti techninėms deryboms dėl Baltarusijoje įstrigusių daugiau nei tūkstančio vilkikų grąžinimo į Lietuvą.
Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
