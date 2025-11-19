Mindaugas Sinkevičius įvardijo, kada atsisakytų koalicijos su „aušriečiais“

„Jeigu partija bus priversta rinktis, ar koalicija su „Nemuno aušra“, ar 5,38 proc. (BVP gynybai – BNS), mes liksime prie 5,38 procento“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė jis.
„Aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad koalicija buvo sutarusi dėl 5 proc. BVP krašto apsaugai. Anot jo, trūkstant lėšų kitoms sritis, tai, kas dabar numatyta virš 5 proc. BVP galėtų būti skirta keliams, statutiniams pareigūnams ir panašiai.
Tuo metu Vyriausybė kitų metų biudžeto projekte krašto apsaugai yra suplanavusi skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. BVP. Tą socialdemokratų lyderiai vadina nediskutuotina riba.
Tuo metu naujausią R. Žemaitaičio grasinimą trauktis iš koalicijos, jei socialdemokratai nesutiks atlikti krašto apsaugos sistemos audito, M. Sinkevičius vertino pozityviai.
„Manau, kad auditai nėra blogis savaime, auditus galima atlikti ir turbūt svarstytina ir vertintina, kad tie auditai būtų atliekami“, – teigė socialdemokratų lyderis.
Pasak jo, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykstančių procesų stebėsena turėtų būti stiprinama, įtraukiant Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) ir Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
M. Sinkevičiaus nuomone, tai ypač svarbu vykdant „strateginės reikšmės ir brangiai kainuojančių įrenginių (įsigijimus – BNS)“.
„Mes esame visi tuo suinteresuoti“, – nurodė politikas.
Premjerė: jei nepatinka, gali palikti koaliciją
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad koalicijos partneriai gali trauktis, jei dirbti kartu jiems nepatinka.
„Auditai visiškai nesusiję su Žemaitaičiu. O jeigu kažkam nepatinka būt koalicijoje, tai gali iš jos išeiti“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio sakė I. Ruginienė.
Kita vertus, ministrė pirmininkė tvirtino, kad krašto apsaugos sistemai skiriant vis daugiau lėšų, stiprinama ir įsigijimų kontrolė, tačiau pabrėžė, jog „galbūt yra erdvės tam tikrus dalykus tobulinti“.
Pasak jos, auditas ministerijoje galėtų būti padarytas, „kad naujam ministrui pagelbėtų su tinkamais patarimais, kaip dar efektyviau išleisti tuos pinigus“.
