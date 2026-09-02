Mindaugas Sinkevičius: lauksiu rezultato

„Pasitikiu Kęstučio Budrio iniciatyva, pažintimis, taktu, diplomatiniais gebėjimais ir tikiu, kad jis realizuos tai, kas Vyriausybės programoje įrašyta. Neignoruos, ne kažkaip nutolins, bet tiesiog realizuos, ir lauksiu to rezultato“, – trečiadienį transliuotame „Žinių radijo“ interviu kalbėjo M. Sinkevičius.
„Tikiuosi, diplomatinių santykių atkūrime mes turėsime tam tikrą pažangą, noriu tikėti, iki mūsų pirmininkavimo“, – pažymėjo jis.
BNS rašė, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.
Birželį Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigė, jog Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, K. Budrys greičiausiai nebebus ministru.
Paklaustas, ar pirmininkauti Lietuva pradės su nauju diplomatijos vadovu, M. Sinkevičius sakė, kad „pokyčiai visą laiką gali būti“, bet pabrėžė „norintis išlaikyti stabilumą“.
Neignoruos, ne kažkaip nutolins, bet tiesiog realizuos, ir lauksiu to rezultato.
„Turime ypač pirmininkavimo metu išlaikyti politinį veidą, neįklimpti į kažkokias turbulencijas, pokyčius dėl pokyčio. (...) Dabar pradėti vėl kažką kaitalioti nematyčiau prasmės. Ir objektyviai nėra argumentų, kodėl reikėtų tą daryti“, – „Žinių radijui“ nurodė premjeras.
Kaip skelbė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykių su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
Parlamento vadovas Juozas Olekas po susitikimo su K. Budriu rugpjūčio pradžioje teigė matantis pažangą siekiant normalizuoti Vilniaus ir Pekino santykius.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
Sako pasitikintis švietimo ministre
Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant švietimo ministrės darbą, premjeras M. Sinkevičius sako pasitikintis ministre ir matantis jos pastangas.
„Aš ministre pasitikiu ir matau jos darbus ir pastangas“, – trečiadienį transliuotame „Žinių radijo“ interviu sakė ministras pirmininkas.
„Įprastai švietimo sistema tokia gal ir inertiška, ir daug turime paveldo iš praeities, ir kartais net ir natūralu, kad vienos kadencijos pritrūksta situacijai pakeisti. Bet pastangas aš matau ir manau, kad dar yra pakankamai laiko per dvejus metus, turint tai kaip prioritetą“, – kalbėjo jis.
Taip jis kalbėjo šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą.
Reaguodama į prezidento kritiką pati R. Popovienė teigė, kad gerbia prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas.
Be to, M. Sinkevičius teigė norintis labiau įsitraukti į švietimo politiką, pabrėžė, kad ši sritis – prioritetas.
„Pats inicijavau darbo grupę, kuriai vadovaus ministrė, norime peržiūrėti visą švietimo sistemą, pasižiūrėti tas ydas, negalvoti apie kažkokias reformas eilines, bet tiesiog pasižiūrėti, kur yra skausmo taškai, kur yra bėdos ir kaip jas galima operatyviai chirurginio skalpelio intervencijos būdu išspręsti“, – sakė premjeras.
Pirmadienį minėta darbo grupė buvo susirinkusi į pirmąjį posėdį.
Vyriausybės vadovas akcentavo, kad turi būti sumažinta atskirtis tarp mokinių iš dideles ir mažas pajamas gaunančių šeimų.
„Kalbėdamas apie švietimą, aš kalbu apie tai, kad mūsų mokiniai, mūsų jaunuoliai turėtų turėti galimybę visi, nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos, tėvų finansinės padėties, turėti vienodą startą“, – teigė M. Sinkevičius.
„Matau nemažai tokio elitizmo, žinote, kas veda savo vaikus į privačias mokyklas, kažkas regionuose tokios galimybės nei turi finansiškai, nei tiesiog pajėgia. Ir tada atsiranda takoskyra dviejų Lietuvų ar kelių Lietuvų, o norisi, kad iš tikrųjų nepriklausomai nuo geografijos, nuo finansinės šeimos padėties, kad mūsų kiekvienas vaikas turėtų, jei ne lygų, tai bent jau panašų startą savo gyvenimui, savo karjerai“, – kalbėjo politikas.
Premjeras taip pat patikino manantis, kad visuomenė klaidingai interpretavo R. Popovienės pasisakymus apie mokytojų algas.
Teigė, kad garbės nedaro
Premjeras M. Sinkevičius sako, kad jo partijos bendražygio ir Kauno rajono savivaldybės tarybos nario Domeikavoje parduoto namo, galbūt nuslepiant tam tikrus turto ribojimus, nedaro garbės socialdemokratams.
Šią situaciją turėtų aiškintis Socialdemokratų partijos skyrius ir teisėsauga, trečiadienį transliuotame „Žinių radijo“ interviu teigė Vyriausybės vadovas.
„Jeigu (...) žmonės buvo apgauti, (...) tam yra teisėsaugos institucijos, kurios gali išnagrinėti ir apginti nukentėjusiųjų interesus. Ir aš sveikinčiau, kad į tą situaciją būtų įsigilinta. Žinoma, yra kitas aspektas, kad garbės mūsų organizacijai kaip partijai tai neprideda“, – sakė M. Sinkevičius.
„Paaiškėjus tai informacijai, manau, kad praleisti pro ausis neišeina. O pasigilinti, kaip ten buvo, kas ten buvo, išgirsti tarybos nario socialdemokrato poziciją, turbūt yra būtina, kad matytume pilnesnį kontekstą ir vaizdą“, – pažymėjo jis, paklaustas, ar kviestų partiją dėl situacijos atlikti vidinį tyrimą.
Paklaustas, ar toks politikas turėtų būti šalinamas iš partijos, jeigu informacija pasitvirtintų, M. Sinkevičius ragino „neužbėgti įvykiams už akių“.
Vyriausybės vadovas taip pat kėlė civilinio bylinėjimosi idėją: „Įprastai norėtųsi, kad nereiktų šių teisinių paslaugų ir sandoriai įvyktų sklandžiai. Deja, įvyko priešingai ir yra priemonės, kaip tą teisingumą atstatyti.“
Kaip skelbė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, jaunai porai su Donatu Pociumi sutarus už 295 tūkst. eurų pirkti namą Domeikavos seniūnijos Ražių kaime ir už 40 tūkst. eurų užbaigti jo įrengimą bei pervedus avansą, dalis įsipareigojimų nebuvo įgyvendinta.
S. Malinausko duomenimis, sutarti pertvarų, elektros instaliacijos ir apdailos sprendimai esą nebebuvo įmanomi. Pardavėjas neatsiuntė namo projekto ir brėžinių, taip pat už trinkeles siūlė atsiskaityti grynaisiais pinigais, kad „gautųsi pigiau“.
Registrų centro išrašas namo pirkėjams parodė, jog sklypas patenka į magistralinio dujotiekio Kaliningradas–Minskas apsaugos zoną. Pirkėjai taip pat išsiaiškino, kad pastatas skiriasi nuo prieš dešimtmetį parengto namo projekto.
Pastatų restauratoriaus išsilavinimą turintis D. Pocius Kauno rajono tarybos nario mandato 2023 metais siekė su socdemų sąrašu. Remiantis Vyriausiosios rinkimų komisijos skelbiama kandidato anketa, partijai tuo metu jis nepriklausė.
Pagal privačių interesų deklaraciją, politikas vadovauja bendrovėms „Statro“ ir „Gera erdvė“.
Neketina imtis teisinių priemonių dėl jų teigimu netikslios informacijos LRT tyrime
Nors premjeras M. Sinkevičius ir jo žmona Aistė Sinkevičienė teigia, kad apie jos darbą Raudondvario dvare ir Kauno rajono savivaldybėje LRT tyrime paskelbta netiksli informacija, Vyriausybės vadovo šeima dėl to neketina imtis teisinių priemonių.
„Tos teisinės priemonės, gali prašyti paneigimo, gali aiškintis... Nežinau, tiesą sakant, man per gyvenimą kiek kartų teko susidurti su visokiais ne visai korektiškais straipsniais, interpretacijomis ir, sakyčiau, tokiomis informacinėmis atakomis. Aš kelis kartus svarsčiau, bet įprastai, žinokite, teisininkai ir advokatai sako, kad sudėtinga laimėti ir tiesiog tu eskaluoji tą temą, ji tampa nuolatinio eterio dalimi. Pateikei, apskundei, kita pusė vėl grįžta, aiškinimaisi, teismai kažkokie, procesai, galų gale jie ir kainuoja“, – „Žinių radijui“ trečiadienį kalbėjo ministras pirmininkas.
„Aš kaip sutuoktinis dalyvaujantis politikoje, mes turbūt susitaikėme, kad tam tikri elementai gyvenime išlįs – apie praeitį, apie darbus, apie sprendimus ir tai bus sudėtinė viso laikotarpio dalis, kol teks darbuotis šiose pareigose“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, trečiadienį LRT paskelbtame tyrime teigiama, kad A. Sinkevičienei grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius.
Anot tyrimo, taip pat Raudondvario dvare A. Sinkevičienė puse etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję.
Pati A. Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei taip pat tvirtina, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli.
„Referuojant jau ne į Raudondvarį, o į Kauno rajono savivaldybę, ten buvo referuojama į vienas pareigas, iš tikrųjų tos pareigos buvo kitos, nes mero patarėjas ir padėjėjas šiek tiek skiriasi pagal funkcijas. Turbūt buvo referuojama arba sudaromas įspūdis, kad pasiskambinus darbuotojai Raudondvaryje paklausė apie tokią Aistę Sinkevičienę ir buvo lyg ir interpretuojama, kad niekas apie ją nežino. Tai manau, kad tai yra, kaip sakyti, išvestinė interpretacija tiesiog ją norint taip pateikti ir tiek“, – dėstė M. Sinkevičius.
BNS skelbė, kad prezidentas G. Nausėda šią savaitę teigė besitikintis, jog klausimai dėl premjero žmonos bus atsakyti. Jis pažymėjo, kad svarbu atsakyti į klausimą, ar A. Sinkevičienė darbe pasiekė rezultatų, nes, šalies vadovo žodžiais, „darbas be rezultatų tai, matyt, yra tiesiog visuomenei nenaudingas“.
M. Sinkevičius abejojo, ar sutuoktinė viešai skelbs savo darbo rezultatus.
„Toks svartymas buvo. (...) Kvestionuojama, matyt, tas faktas, ar dirbo, ar tiesiog kažkaip buvo kažkur sąrašuose, bet jos niekas nematė. Tai nesunku būtų taip norint pasigilinti Raudondvario dvaro feisbuke, ją daug kur atrasite, ne kaip tiesiog žiūrovę ir dalyvę, bet kaip dirbantį asmenį, nes ir renginiuose dalyvaudavo, ir įvairiuose projektuose, jų tikrai buvo. Ir aš kaip vyras tą žinau“, – aiškino premjeras.
„Parodyti darbus... Matyt, galima tų darbų parodyti, bet tada gali eiti toliau į mišką. Parodysiu dalį darbų, sakys: „O kodėl čia tiek mažai?“. O tada kažkas sakys: „Na, gal čia su dirbtiniu intelektu padaryta, gal čia nemaketavo“. Tu tiesiog plėtoji tą temą ir kažkaip keli tokie reikalavimai „parodykit darbus“. Tai lygiai taip pat galima tada sakyti ir man. Jūs galite sakyti: „Parodykite, premjere, ką nudirbote?“. Žinote, kažką galiu parodyti, kažkokie sprendimai yra politinio pobūdžio. Tai nežinau, ar bus einama tuo keliu, matyt, kad žmona pati apsispręs“, – pridūrė jis.
Nacionalinio transliuotojo tyrimas taip pat parodė, kad dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi ir Kauno rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija.
Dvare dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskienė bei jos sutuoktinis, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys.
Savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris praėjusią savaitę Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje nurodė, kad savivalda atliks tyrimą dėl Socialdemokratų partijos, giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare.
Kauno rajono savivaldybė yra pagrindinė Raudondvario dvaro finansuotoja. BNS rašė, kad dvaro biudžetas siekia apie 4 mln. eurų.
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